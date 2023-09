Los √°ngeles--(business wire)--sep. 8, 2023--

S√≠, la pandemia gener√≥ enormes da√Īos en el aprendizaje de millones de estudiantes, entonces, ¬Ņqu√© se hace al respecto? "Trabajamos con muchos estudiantes que sol√≠an acudir a nosotros como estudiantes de noveno grado con un nivel de lectura de quinto grado‚ÄĚ, explic√≥ Kathyrn Limata, profesora de literatura de Learn4Life, una red de m√°s de 80 escuelas preparatorias p√ļblicas. ‚ÄúEn la actualidad, la mayor√≠a de los estudiantes que recibo en mis clases de literatura tienen un nivel de tercer grado y algunos incluso tienen un nivel de primer grado, por ende, tienen que aprender fon√©tica b√°sica. Es algo desgarrador‚ÄĚ.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20230908557317/es/

Students are starting high school reading well below their grade level, leading them to struggle in multiple subjects. (Photo: Business Wire)

Limata manifest√≥ que, durante el COVID, muchos distritos escolares en California no conten√≠an a los estudiantes debido a las pol√≠ticas de promoci√≥n social, as√≠ que hay miles de ni√Īos que ingresan en la escuela preparatoria sin saber leer. La lectura afecta a la alfabetizaci√≥n en general, a las destrezas ling√ľ√≠sticas e, incluso, a la gesti√≥n del tiempo y la puntualidad. La buena noticia es que, una vez que los estudiantes ingresan en el programa de lectura intensiva de Learn4Life, adquieren destrezas con rapidez.

‚ÄúLo m√°s importante es detectar a los estudiantes que necesitan ayuda con la mayor inmediatez posible, antes de que se hayan acoplado a su a√Īo escolar‚ÄĚ, se√Īal√≥. ‚ÄúCuando no pueden leer, empiezan a fracasar en todas sus materias y dejar de asistir a la escuela. A los estudiantes con dificultades les damos clases intensivas de ingl√©s que suelen durar un a√Īo. En ese per√≠odo, observamos que suben varios niveles y adquieren los conocimientos suficientes para retomar las clases de lengua y literatura est√°ndar‚ÄĚ.

Una estudiante, Paulina, no quiso asistir a clases. Estaba tan tímida y avergonzada por no poder leer que no asistía a la escuela. Limata y su equipo no la iban a abandonar y, de a poco, se le fomentó que siga intentando. Trabajaron con ella en línea cuando no estaba en la escuela. A medida que empezaba a adquirir destrezas de lectura, se sentía cada vez más segura y pronto tenía ganas de ir a la escuela.

Septiembre es el Mes Nacional de la Alfabetizaci√≥n, a fin de destacar la importancia y el valor de la alfabetizaci√≥n. ‚ÄúMientras los administradores escolares pensaban que ser√≠a √ļtil hacer pasar al siguiente grado a los estudiantes de escuela de ense√Īanza media que reprobaban durante la pandemia, dicha medida demostr√≥ ser un error‚ÄĚ, agreg√≥ Limata. ‚ÄúAhora estamos a tiempo para salvar a los estudiantes de sexto grado. Si no pueden leer, no podr√°n completar una solicitud de empleo, aprobar un examen para obtener la licencia de conducir ni seguir instrucciones b√°sicas‚ÄĚ.

Durante 22 a√Īos, Learn4Life ha ofrecido instrucci√≥n personalizada a los estudiantes con un programa flexible, conocimientos b√°sicos y capacitaci√≥n laboral. La mayor√≠a acuden a Learn4Life a los 17 a√Īos y medio de edad y cuando est√°n m√°s de un a√Īo atrasados en cr√©ditos acad√©micos.

‚ÄúCon un poco de atenci√≥n personalizada y clases de refuerzo de lectura y otras materias, vemos prosperar a los estudiantes y salir adelante para lograr grandes cosas en la vida‚ÄĚ, agreg√≥ Limata.

Para obtener más información, visite www.Learn4Life.org.

Acerca de Learn4Life

Learn4Life es una red de escuelas p√ļblicas sin fines de lucro que brinda a los estudiantes aprendizaje personalizado, capacitaci√≥n profesional y habilidades para la vida. Cada escuela cuenta con una gesti√≥n a nivel local, no tiene matr√≠cula y otorga a los estudiantes la flexibilidad y atenci√≥n individualizada que necesitan para progresar acad√©micamente. Al brindar educaci√≥n a m√°s de 53 000 estudiantes, incluidos estudiantes de tiempo completo y entre per√≠odos de sesiones, los ayudamos a prepararse para un futuro despu√©s de la escuela secundaria. Para obtener m√°s informaci√≥n, ingrese en www.learn4life.org.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versi√≥n oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptaci√≥n y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la √ļnica versi√≥n del texto que tendr√° un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20230908557317/es/

CONTACT: Ann Abajian, Learn4Life

(559) 903-7893

PR@learn4life.org

Keyword: california united states north america

Industry keyword: primary/secondary education consumer other education continuing hispanic training

SOURCE: Learn4Life

Copyright Business Wire 2023.

Pub: 09/08/2023 10:39 am/disc: 09/08/2023 10:39 am

http://www.businesswire.com/news/home/20230908557317/es