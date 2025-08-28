Los aeropuertos de Aena prevén 21.327 vuelos este fin de semana, último de agosto, un 0,3% más que en 2023

MADRID, 28 Ago. 2025 (Europa Press) -

Los aeropuertos de la red de Aena tienen programados 21.327 vuelos entre este viernes 29 de agosto y el domingo 1 de septiembre, coincidiendo con la operación retorno de vacaciones de agosto, lo que supone un 0,3% más que en las mismas fechas de 2024, cuando se registraron 21.269 movimientos, según datos ofrecidos por el gestor aeroportuario a Europa Press.

El aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas concentrará el mayor volumen de operaciones, con 3497 vuelos previstos, un ligero incremento respecto a los 3455 del pasado año. El día de mayor movimiento será este viernes cuando se esperan un total de 1203 vuelos.

Le sigue por número de operación el aeropuerto catalán de Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, con 3141 vuelos programados, frente a los 3042 de 2024; y el aeropuerto de Palma de Mallorca, que alcanzará 3071 operaciones, en este caso ligeramente por debajo de las 3113 del ejercicio anterior.

Por su parte, el aeropuerto de Málaga-Costa del Sol operará 1779 vuelos, lo que supone un aumento frente a los 1734 de hace un año, mientras que Ibiza prevé 1256 operaciones, prácticamente en línea con las 1248 de 2024.

En la red en su conjunto, el domingo 31 de agosto será la jornada con mayor número de vuelos, con 7147 operaciones previstas, seguido del sábado 30, con 7141 vuelos programados. Para mañana viernes están programados un total de 7039 vuelos en los aeropuertos españoles operados por Aena.