Los aeropuertos de Moscú vuelven a funcionar tras restricciones por drones

MOSCÚ, 22 feb (Reuters) - Los aeropuertos de Moscú volvieron a funcionar el domingo por la noche tras las suspensiones impuestas por el regulador de aviación Rosaviatsia debido a los ataques con drones que, según el alcalde de la ciudad, habían sido repelidos.

Rosaviatsia dijo que los principales aeropuertos de Moscú estaban abiertos para llegadas y salidas, previa consulta con las autoridades.

El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, en una serie de publicaciones en Telegram, dijo que 24 drones ucranianos habían sido destruidos o interceptados cuando se dirigían a Moscú a partir de las 15.00 hora local (1200 GMT).

El Ministerio de Defensa ruso dijo que las unidades de defensa aérea habían interceptado o destruido 130 drones ucranianos durante un periodo de cuatro horas que finalizó a las 20.00 (1700 GMT), incluyendo Moscú y la región circundante, así como otras regiones del centro de Rusia. (Reporte de Reuters; edición de Alex Richardson y Chizu Nomiyama; Editado en Español por Ricardo Figueroa)