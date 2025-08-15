Los aeropuertos españoles esperan casi 7000 vuelos para este 15 de agosto

MADRID, 15 Ago. 2025 (Europa Press) -

Este viernes continúa la operación salida correspondiente al puente de agosto, unas fechas para las que las aerolíneas han programado un total de 28.134 vuelos en los aeropuertos de Aena, de los que 6960 se realizarán en este 15 de agosto, festivo nacional, en el que ha habido 119 movimientos menos que el mismo viernes del año pasado.

El aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, que registra el mayor volumen de vuelos entre ayer y el próximo domingo, tiene previstos 1171 vuelos para hoy, 21 más que el año pasado (era 16, por tanto no festivo). En el aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat habrá 1063 vuelos a lo largo de este viernes, 19 más que el año anterior, mientras en el de Palma de Mallorca, tercero por volumen de operaciones, se realizarán 968 viajes aéreos, 80 menos.

En Málaga-Costa del Sol, los vuelos previstos para este jueves son 593, 35 más que en 2024, mientras que en el aeropuerto de Ibiza se esperan 405 despegues y aterrizajes, 43 menos.