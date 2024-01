BERLÍN, 15 ene (Reuters) - Cientos de agricultores llegaron con sus tractores el lunes por la mañana a Berlín desde todos los rincones de Alemania para unirse a una gigantesca protesta que exige que se reconsideren los planes de aumentar los impuestos.

Unos 3.000 tractores, 2.000 camiones y unas 10.000 personas abarrotaron la avenida que conduce a la Puerta de Brandeburgo de Berlín para participar en una concentración masiva que culminó una semana de protestas contra el gobierno.

Miles de agricultores, abrigados contra el frío y ondeando banderas alemanas, estacionaron sus tractores y camiones a lo largo de la avenida. Las protestas han aumentado la presión sobre la coalición del canciller Olaf Scholz, que lucha por arreglar sus problemas presupuestarios y contener a las fuerzas de derechas.

El domingo por la tarde, la policía advirtió de que la avenida ya estaba llena y pidió a los manifestantes que se reunieran en lugares alternativos, como el Estadio Olímpico, en el distrito occidental de Charlottenburg.

El gobierno ya accedió a no suprimir la desgravación fiscal de los vehículos agrícolas nuevos y a escalonar la supresión de la subvención del gasóleo agrícola a lo largo de varios años. No obstante, los agricultores, que cuenta con el apoyo de la oposición conservadora y la extrema derecha, dicen que esto no es suficiente.

"Los agricultores se extinguirán", dijo el granjero Karl-Wilhelm Kempner el domingo mientras subía a un autobús en Colonia en dirección a la manifestación. "La población debe comprender que se importarán muchos más alimentos" si no se restablecen las subvenciones.

El gobierno ha adoptado una postura conciliadora en medio de la preocupación por la radicalización del debate político en el país y la posibilidad de que las manifestaciones se tornen violentas.

El ministro de Finanzas, Christian Lindner, se dirigirá a los manifestantes desde un escenario instalado frente a la Puerta de Brandeburgo, y los líderes de los partidos de la coalición han invitado a los dirigentes de las manifestaciones a mantener conversaciones.

