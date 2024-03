PRAGA, 7 mar (Reuters) - Los agricultores checos vertieron estiércol frente a las oficinas del gobierno y bloquearon las calles de Praga con tractores el jueves, mientras renovaban sus demandas de más apoyo, menos burocracia y un alto a las importaciones baratas a la Unión Europea.

Los agricultores de toda la UE han salido a las calles este año para pedir que se eliminen las restricciones que les impone el plan Green Deal de lucha contra el cambio climático y que se vuelvan a imponer derechos de aduana a los productos agrícolas procedentes de Ucrania.

El miércoles, miles de agricultores polacos protestaron frente a la oficina del primer ministro en Varsovia, quemando neumáticos y lanzando petardos. El mes pasado, en Bruselas, los agricultores incendiaron neumáticos ante una reunión de ministros de Agricultura de la UE.

Los agricultores checos, en su tercera protesta desde mediados de febrero, irrumpieron en Praga a primera hora del jueves, alineando cientos de tractores a lo largo de la carretera junto al río que conduce a las oficinas del gobierno y colapsando el tráfico y parte del transporte público.

Según la policía, los agricultores arrojaron estiércol, lo que provocó una detención.

El Ministro de Agricultura, Marek Vyborny, reiteró que el gobierno no cedería a las presiones.

"Estoy dispuesto a entablar un debate justo con los agricultores", declaró Vyborny en un mensaje publicado en la plataforma de redes sociales X, antes conocida como Twitter.

"Espero un enfoque honesto por parte de los organizadores (de la protesta) que prometieron no bloquear el tráfico en Praga. No me parece que verter estiércol en las vías del tranvía sea ese planteamiento".

La Cámara Agraria Checa ha pedido subvenciones que igualen los niveles de 2022 y programas de apoyo al empleo en la agricultura, junto con una reducción del impuesto de propiedad de las tierras agrícolas.

También quiere que el Gobierno ayude a hacer frente al excedente en los mercados de la UE causado por las importaciones baratas.

"La situación (...) no es buena y empeora constantemente", dijo el presidente de la cámara, Jan Dolezal, antes de las protestas. "Cuando falta la voluntad política de la coalición gobernante desde hace dos años, tenemos que pedir ayuda públicamente". (Reporte de Eva Korinkova y Jason Hovet; Editado en Español por Ricardo Figueroa)