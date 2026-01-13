Los agricultores franceses organizan una protesta en París para frenar el acuerdo con Mercosur

PARÍS, 13 ene (Reuters) - Los agricultores franceses entraron el martes con tractores a París ⁠por segunda vez ⁠en una semana para protestar contra el acuerdo comercial UE-Mercosur, que según ellos amenaza la agricultura local ⁠al crear ‌una competencia ​desleal con importaciones sudamericanas más baratas. Los agricultores de Francia, el ​mayor productor agrícola de la Unión Europea, y de ‌otros Estados miembros llevan meses protestando por ‌el acuerdo UE-Mercosur y ​numerosas quejas locales.

La manifestación del martes fue organizada por la FNSEA, uno de los mayores sindicatos agrícolas de Francia.

"El acuerdo con Mercosur se ha aprobado a pesar de que el Parlamento Europeo no ha dado su opinión. Va a dar lugar a importaciones de productos ⁠extranjeros que somos perfectamente capaces de producir en Francia y que no ​respetan las normas que se imponen a la agricultura francesa", declaró Damien Greffin, vicepresidente de la FNSEA y agricultor de la región parisina.

Greffin dijo que los agricultores protestarían ante el Parlamento francés el martes, y que también tenían previsto manifestarse ante el ⁠Parlamento Europeo en Estrasburgo el 20 de enero.

La aprobación del acuerdo ​con Mercosur por la mayoría de los Estados miembros de la UE el viernes, a pesar del rechazo de Francia, ha intensificado la ‍presión sobre el Gobierno por parte de los agricultores y los partidos de la oposición, algunos de los cuales han presentado mociones de censura.

Otro sindicato de agricultores, Coordination Rurale, ya había llevado tractores bajo ​la Torre Eiffel y el Arco del Triunfo el pasado jueves en una manifestación sorpresa.