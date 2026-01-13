Los agricultores franceses organizan una protesta en París para frenar el acuerdo con Mercosur
PARÍS, 13 ene (Reuters) - Los agricultores franceses entraron el martes con tractores a París por segunda vez en una semana para protestar contra el acuerdo comercial UE-Mercosur, que según ellos amenaza la agricultura local al crear una competencia desleal con importaciones sudamericanas más baratas. Los agricultores de Francia, el mayor productor agrícola de la Unión Europea, y de otros Estados miembros llevan meses protestando por el acuerdo UE-Mercosur y numerosas quejas locales.
La manifestación del martes fue organizada por la FNSEA, uno de los mayores sindicatos agrícolas de Francia.
"El acuerdo con Mercosur se ha aprobado a pesar de que el Parlamento Europeo no ha dado su opinión. Va a dar lugar a importaciones de productos extranjeros que somos perfectamente capaces de producir en Francia y que no respetan las normas que se imponen a la agricultura francesa", declaró Damien Greffin, vicepresidente de la FNSEA y agricultor de la región parisina.
Greffin dijo que los agricultores protestarían ante el Parlamento francés el martes, y que también tenían previsto manifestarse ante el Parlamento Europeo en Estrasburgo el 20 de enero.
La aprobación del acuerdo con Mercosur por la mayoría de los Estados miembros de la UE el viernes, a pesar del rechazo de Francia, ha intensificado la presión sobre el Gobierno por parte de los agricultores y los partidos de la oposición, algunos de los cuales han presentado mociones de censura.
Otro sindicato de agricultores, Coordination Rurale, ya había llevado tractores bajo la Torre Eiffel y el Arco del Triunfo el pasado jueves en una manifestación sorpresa. (Información de Gus Trompiz, Sybille de la Hamaide y Benoit Tessier; edición de Sudip Kar-Gupta; editado en español por Patrycja Dobrowolska)