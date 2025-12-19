Los agricultores franceses protestan contra el Mercosur frente a la casa de playa de Macron

Decenas de agricultores franceses manifestaron este viernes frente a la casa de playa del presidente, Emmanuel Macron, y vertieron estiércol en sus inmediaciones para protestar contra el acuerdo comercial UE-Mercosur, entre otros reclamos, constató la AFP.

Desde hace una semana, agricultores franceses protestan contra este tratado de libre comercio, cuya firma prevista para el sábado en Brasil fue aplazada a enero, y contra la gestión gubernamental de una enfermedad bovina.

"RIP AGRI", "No al Mercosur" o "Coman francés" se podía leer en un ataúd depositado ante la mansión que el presidente y su esposa Brigitte Macron tienen en la acomodada localidad costera de Le Touquet, en el norte de Francia.

Los manifestantes arrojaron varios sacos de estiércol, neumáticos, coles y ramas cerca de la mansión de ladrillo rojo, que estaba protegida por agentes de las fuerzas de seguridad.

Esta protesta "simbólica" es contra "la política europea actual, ya que estamos dando marcha atrás", indicó Benoît Hédin, del sindicato agrícola FDSEA, que citó como ejemplo el Mercosur y la reforma de la Política Agrícola Común (PAC).

"Llevamos dos años manifestándonos y nada cambia (...) Se importan productos que no tienen ninguna restricción normativa y que nos hacen competencia con precios que es imposible igualar", lamenta Marc Delaporte, otro agricultor.

La Comisión Europea alcanzó un acuerdo comercial en diciembre de 2024 en Montevideo con Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, que su presidenta, Ursula von der Leyen, quería firmar el sábado durante la cumbre del Mercosur en Foz do Iguaçu (Brasil).

Pero la presión de Francia, a la que sumó Italia en los últimos días, obligó a aplazar el necesario visto bueno de los países de la UE a la firma, por lo que Von der Leyen anunció que esta se aplazaba a enero.

La FNSEA, el principal sindicato agrícola francés, consideró este anuncio "insuficiente". "El Mercosur sigue siendo ¡NO! Así que, para un jaque mate al Mercosur, sigamos movilizados", escribió el jueves en su cuenta en la red social X.

Los agricultores franceses temen el impacto de una llegada masiva a Europa de carne, arroz, miel o soja sudamericanos, vistos como más competitivos por sus normas de producción, a cambio de la exportación de vehículos y maquinaria europea al Mercosur.