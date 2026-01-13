Los agricultores llevan de nuevo su "revuelta" a París a bordo de tractores

Unos 350 tractores entraron este martes en París para una nueva jornada de protestas contra el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, y para reclamar "acciones concretas e inmediatas" del gobierno francés.

Desde inicios de noviembre, las protestas agrícolas se multiplican en Francia, impulsadas por la firma prevista el sábado del acuerdo comercial entre la UE y Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, pese a la oposición de Francia.

"La revuelta campesina se reanuda hoy y nos quedaremos aquí hasta que tengamos respuestas. Pedimos ser recibidos por el primer ministro", declaró a sus tropas Damien Greffin, vicepresidente de la FNSEA, primer sindicato agrícola.

La FNSEA llevó este martes sus tractores ante la Asamblea Nacional (cámara baja), tras las protestas la semana pasada de sus rivales de la Coordinación Rural, segundo sindicato agrícola, y de la Confederación Campesina.

La prefectura de policía de París, que autorizó el lunes por la noche la protesta, informó ya de 350 tractores en la capital, aunque Greffin estimó que su número podría alcanzar el medio millar.

Los anuncios del gobierno francés el viernes no lograron calmar la ira de los agricultores y ganaderos, que expresan su hartazgo por la situación de una profesión enfrentada a dificultades climáticas y económicas.

"Estamos al límite. Llevamos tres años sin generar ingresos en nuestras explotaciones. Los políticos son incapaces de darnos un rumbo", declaró el agricultor Guillaume Moret, de 56 años, ante la Asamblea Nacional.

El gobierno anunció el viernes un paquete de "300 millones de euros" (350 millones de dólares) para el sector, un aumento del número de lobos que pueden matar y medidas para "desbloquear" proyectos de riego de cultivos.

Pero la FNSEA también quiere "una moratoria sobre todos los temas relacionados con el agua" y la "suspensión de la última versión" de la legislación que regula los planes de esparcimiento de fertilizantes, entre otros.

La vocera del gobierno, Maud Bregeon, aseguró en la cadena TF1 que "el diálogo" continúa con los agricultores, citando especialmente los temas del agua y la adaptación al cambio climático.

La firma del acuerdo UE-Mercosur, cuyo impacto temen los agricultores y ganaderos franceses, aumentó la presión sobre el gobierno francés, en minoría desde 2024 y que enfrentará esta semana dos mociones de censura.