Por Anna Wlodarczak-Semczuk y Kuba Stezycki

VARSOVIA, 20 mar (Reuters) - Los agricultores polacos bloquearon el miércoles las carreteras con tractores y bengalas en una escalada de protestas contra la normativa medioambiental de la UE y las importaciones de alimentos baratos desde la vecina Ucrania, que el bloque acordó provisionalmente prolongar.

Las pancartas mostraban a un agricultor colgado de una horca junto a parques eólicos y a un verdugo blasonado de la UE con las palabras: "El pacto verde equivale a la muerte de la agricultura polaca", en referencia al plan del bloque para hacer frente al cambio climático.

Los agricultores polacos y de otros países de la UE han protestado en los últimos meses para exigir que se restablezcan los derechos de aduana sobre las importaciones agrícolas procedentes de Ucrania, suprimidos tras la invasión rusa de 2022.

Dicen que los agricultores ucranianos están inundando Europa con importaciones baratas que les dejan incapaces de competir.

Con cientos de protestas planificadas, las imágenes de Reuters desde Zakret, al este de Varsovia, mostraron a los agricultores bloqueando los caminos hacia la capital. Los manifestantes alinearon tractores en las carreteras con banderas polacas y encendieron bengalas rojas.

"Exigimos la retirada del 'pacto verde' en su conjunto, exigimos la retirada del 'Objetivo 55' (plan climático de la UE), los límites a todas las emisiones, todas las prohibiciones y órdenes", dijo el organizador de la protesta Lukasz Komorowski, dirigiéndose a otros agricultores congregados en el bloqueo de Zakret.

El miércoles, la UE llegó a un acuerdo provisional para ampliar el acceso libre de aranceles de los productores ucranianos de alimentos a sus mercados hasta junio de 2025, aunque con nuevos límites a las importaciones de grano.

Los líderes polacos de las protestas dijeron que no estaban contentos con el último acuerdo, ya que incluía los últimos años como referencia para los límites de importación. Quieren cuotas basadas en cifras de mucho antes de que comenzara la guerra en Ucrania, cuando las importaciones eran mucho menores.

"Exigimos cuotas y que se calculen para el periodo a partir de 2000, y no como quiere Ucrania para 2022-2023, porque fue entonces cuando los niveles (de importación) fueron los más altos. Esto no nos satisface del todo, porque no es una buena solución", declaró a Reuters Slawomir Izdebski, líder del sindicato de agricultores OPZZ.

La policía polaca dijo tener conocimiento de más de 580 protestas previstas para el miércoles, con una participación estimada de 70.000 personas. (Reporte de Anna Wlodarczak-Semczuk, Pawel Florkiewicz, Alan Charlish, Aleksandra Szmigiel; reporte adicional de Michael Kahn en Praga; Editado en Español por Ricardo Figueroa)