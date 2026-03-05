Los agricultores ven cómo se dispara el precio de los fertilizantes debido a la guerra con irán 

Por Naveen Thukral y Ed White

SINGAPUR/WINNIPEG, 5 mar (Reuters) - Los productores agrícolas de todo el mundo se enfrentan al aumento de los precios de los fertilizantes y los combustibles a ‌medida que se intensifica la guerra en ‌Oriente ⁠Medio, lo que hace que algunos se apresuren a abastecerse ante la llegada de la temporada de siembra de primavera boreal.

La guerra ha cerrado el estrecho de Ormuz, ha paralizado las fábricas de fertilizantes de la región ​y ha ⁠interrumpido gravemente las rutas ⁠marítimas, lo que podría reducir el suministro a los principales importadores de todo el mundo justo cuando los agricultores del hemisferio norte ​se preparan para sembrar.

"Es un desastre porque es primavera", dijo Cedric Benoist, que cultiva trigo, cebada y otros cultivos al sur ‌de París, refiriéndose a los precios mundiales de los fertilizantes, que han subido decenas ​de euros por tonelada métrica. "Esta situación no puede continuar".

Los ​agricultores desde Srinagar, en Cachemira, hasta Saskatchewan, en Canadá, dependen de los fertilizantes y el diésel que se transportan a través del estrecho, por donde pasa aproximadamente un tercio del comercio mundial de fertilizantes y el 20% de los combustibles de exportación del mundo.

Debido al exceso mundial de cereales, muchos productores ya esperaban perder dinero con la cosecha de este año. Ahora, las perspectivas son especialmente sombrías para los agricultores que aún necesitan ​comprar fertilizantes de primavera boreal, como Jeff Harrison, de Quinte West, en Ontario.

"Ahora nos encontramos en una situación realmente mala", dijo Harrison.

Los precios en Estados Unidos, que importa gran parte de ⁠sus necesidades de fertilizantes a pesar de contar con una importante industria nacional, subieron al estallar la guerra.

Pasaron de 516 dólares por tonelada métrica el viernes a 683 dólares ‌en el centro de importación de Nueva Orleans el jueves y podrían subir aún más si persiste el cierre del golfo Pérsico y los envíos no llegan a tiempo para la siembra de primavera boreal, dijeron los analistas a Reuters.

"Literalmente, esto no podría haber ocurrido en peor momento del año", dijo Josh Linville, analista de StoneX.

Seth Meyer, ex economista jefe del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y ahora en el Instituto de Política Alimentaria y Agrícola, dijo que los agricultores podrían modificar sus elecciones de cultivos y la aplicación de fertilizantes debido al ‌aumento de los precios.

El mercado mundial de fertilizantes ya era escaso, ya que China restringió las exportaciones este año para garantizar ⁠la disponibilidad interna, mientras que los productores europeos han reducido la producción debido a la pérdida del suministro de gas ruso barato, ‌según los analistas.

Los precios de la urea habían subido alrededor de 80 dólares por tonelada desde los 470 ⁠dólares por tonelada que se cotizaban antes del inicio de la guerra de Irán, dijeron.

Es ⁠probable que China amplíe los controles a la exportación de fertilizantes debido al conflicto, según dos analistas agrícolas, aunque es posible que las restricciones no se anuncien formalmente, sino que se comuniquen a los principales productores y aduanas.

Mientras que China obtiene más del 50% de sus importaciones de azufre de Oriente Medio, Indonesia depende de la región para casi el 70% de sus suministros, según los operadores.

El azufre es ‌un ingrediente clave para los fertilizantes fosfatados, como el fosfato ​diamónico y el fosfato monoamónico.

"Ahora es muy difícil encontrar cargamentos disponibles al contado. No hay cargamentos al contado en ningún sitio", dijo un comerciante chino de azufre.

(Reporte de Naveen Thukral y Ed White; reportaje adicional de Lewis Jackson, Daphne Zhang y Amy Lv en Pekín, Trixie Yap en Singapur y Rajendra Jadhav en Bombay, Tristan Veyet ‌en Gdansk, Gus Trompiz en París, Wendell Roelf en Johannesburgo y Nigel Hunt en Londres; Editado en español por Daniela Desantis)