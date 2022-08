Los agujeros negros primordiales no afectaron a las primeras estrellas

Simulaciones en la supercomputadora Stampede2 de la Universidad de Texas en Austin han revelado que los agujeros negros primordiales tuvieron un efecto insignificante en la formaci贸n de estrellas.

"Descubrimos que la imagen est谩ndar de la formaci贸n de la primera estrella no cambia realmente con los agujeros negros primordiales", dijo en un comunicado Boyuan Liu, investigador postdoctoral de la Universidad de Cambridge. Liu es el autor principal de la investigaci贸n de astrof铆sica computacional publicada en en Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

En el universo primitivo, el modelo est谩ndar de la astrof铆sica sostiene que los agujeros negros sembraron la formaci贸n de estructuras similares a halos en virtud de su atracci贸n gravitacional, de forma an谩loga a c贸mo se forman las nubes al ser sembradas por part铆culas de polvo. Esta es una ventaja para la formaci贸n de estrellas, donde estas estructuras sirvieron como andamios que ayudaron a que la materia se fusionara en las primeras estrellas y galaxias.

Sin embargo, un agujero negro tambi茅n provoca el calentamiento por el gas o los escombros que caen en 茅l. Esto forma un disco de acreci贸n caliente alrededor del agujero negro, que emite fotones energ茅ticos que ionizan y calientan el gas circundante.

Y eso es un inconveniente para la formaci贸n de estrellas, ya que el gas necesita enfriarse para poder condensarse a una densidad lo suficientemente alta como para desencadenar una reacci贸n nuclear, incendiando la estrella.

"Descubrimos que estos dos efectos, el calentamiento y la siembra de agujeros negros, casi se anulan entre s铆 y el impacto final es peque帽o para la formaci贸n de estrellas", dijo Liu.

Dependiendo de qu茅 efecto gane al otro, los agujeros negros primordiales pueden acelerar, retrasar o prevenir la formaci贸n de estrellas. "Es por eso que los agujeros negros primordiales pueden ser importantes", agreg贸.

Liu enfatiz贸 que solo con simulaciones cosmol贸gicas de 煤ltima generaci贸n se puede comprender la interacci贸n entre los dos efectos.

En cuanto a la importancia de los agujeros negros primordiales, la investigaci贸n tambi茅n insinu贸 que interact煤an con las primeras estrellas y producen ondas gravitacionales. "Tambi茅n pueden desencadenar la formaci贸n de agujeros negros supermasivos. Estos aspectos se investigar谩n en estudios de seguimiento", agreg贸 Liu.

Para el estudio, Liu y sus colegas utilizaron simulaciones de zoom hidrodin谩mico cosmol贸gico como su herramienta para esquemas num茅ricos de 煤ltima generaci贸n de la hidrodin谩mica de la gravedad, la qu铆mica y el enfriamiento en la formaci贸n de estructuras y la formaci贸n de estrellas tempranas.

"Un efecto clave de los agujeros negros primordiales es que son semillas de estructuras", dijo Liu. Su equipo construy贸 el modelo que implement贸 este proceso, adem谩s de incorporar el calentamiento de los agujeros negros primordiales.

Luego agregaron un modelo de subcuadr铆cula para la acumulaci贸n y retroalimentaci贸n de agujeros negros. El modelo calcula en cada paso de tiempo c贸mo un agujero negro acumula gas y tambi茅n c贸mo calienta su entorno.

"Esto se basa en el entorno alrededor del agujero negro conocido en las simulaciones sobre la marcha", dijo Liu.