Sanidad recuerda que los ahogamientos se pueden prevenir siguiendo una serie de recomendaciones

MADRID, 25 Jul. 2022 (Europa Press) -

Los ahogamientos fueron la tercera causa de muerte en España por causas externas en 2020 siendo especialmente relevante en los grupos de población más jóvenes, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En el Día Mundial de la Prevención del Ahogamiento, el Ministerio de Sanidad ha recordado a través de un comunicado algunas recomendaciones para prevenirlos y ha aconsejado extremar las precauciones en los entornos acuáticos.

En 2020 fallecieron en España 406 personas --334 hombres y 72 mujeres-- a consecuencia de lesiones graves ocurridas en el medio acuático y 461 personas fueron hospitalizadas en relación con un ahogamiento.

Además de los ahogamientos, todos los años se producen casos de traumatismos craneoencefálicos y de lesiones medulares, generalmente provocadas por imprudencias como tratar de zambullirse desde gran altura, no comprobar la profundidad del agua o, en el caso de piscinas, tirarse demasiado cerca del bordillo.

En 2020, 61 personas fueron hospitalizadas como consecuencia de las lesiones producidas al saltar o tirarse de cabeza al agua --excluyendo caídas-- y 8 ingresos hospitalarios fueron por lesión medular.

"Las conductas de riesgo en relación con los ahogamientos se suelen dar en los momentos de relajación en la vigilancia de menores, por bañarse en zonas sin vigilancia o por consumo de alcohol y otras drogas cerca o dentro del agua", ha advertido el Ministerio que encabeza Carolina Darias.

Además, una parte importante de los accidentes relacionadas con el agua tienen que ver con algunas condiciones médicas como la epilepsia. También suelen protagonizar accidentes de este tipo turistas no familiarizados con los riesgos y las particularidades de las aguas locales.

Medidas de prevención

"Los ahogamientos se producen de forma rápida y silenciosa. La mayoría de las veces se había perdido de vista a la víctima durante menos de 5 minutos", ha alertado el Ministerio.

Por ello, desde el Gobierno recomiendan vigilar a los menores en todo momento cuando estén en el agua o jugando cerca de ella y no delegar esta responsabilidad en un niño más mayor. Además, insisten en no dejar solo en ningún momento a un bebé o niño/a de corta edad en una bañera o piscina hinchable.

También recomienda asegurarse de que la piscina cuente con socorrista y no correr por el borde de la piscina o jugar a empujar a la gente e insta a que, si no se sabe nadar, o no se sabe nadar bien, utilizar un chaleco salvavidas para bañarse y usarlo siempre para practicar un deporte acuático. Los flotadores hinchables no son recomendables.

En la playa, el Ministerio de Sanidad pide respetar el significado de las banderas y seguir siempre las indicaciones de los socorristas. Además, recomienda que, si una persona siente que le arrastra una corriente, debe nadar paralelamente a la playa y, una vez que se haya salido de la corriente, nadar hacia la orilla.

Además, el Ministerio ha recordado que el consumo de alcohol disminuye la capacidad de reacción ante un peligro y que de noche es muy peligroso bañarse.

También ha indicado que tirarse de cabeza desde una gran altura, desde puentes, árboles o balcones, puede producir lesiones muy graves y que las colchonetas y otros objetos hinchables deben utilizarse con precaución, ya que pueden arrastrar hacia dentro del mar con rapidez.

Por último, desde Sanidad recalcan que el conocimiento de primeros auxilios básicos en la población puede contribuir a una mejor respuesta ante este tipo de emergencias.