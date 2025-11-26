Los ahorristas y los ricos calculan costos del aumento de impuestos en presupuesto del Reino Unido

Por Naomi Rovnick, Kirstin Ridley y Iain Withers

LONDRES, 26 nov (Reuters) - Gestores de fondos británicos criticaron la serie de alzas de impuestos sobre las pensiones, los ahorristas y los inversores que figuran en el presupuesto del miércoles, alegando que pueden perjudicar el apetito de la gente por el ahorro.

La ministra de Economía, Rachel Reeves, desveló más de 26.000 millones de libras (US$34.400 millones) de nuevas alzas de impuestos para apuntalar las finanzas públicas. Según las previsiones oficiales, esta medida elevará la presión fiscal a su nivel más alto de la posguerra.

Las acciones y los bonos del Estado reaccionaron positivamente al presupuesto, con la lectura inicial de que la medida de Reeves había reforzado la credibilidad fiscal del Reino Unido.

"La canciller Rachel Reeves optó por subidas de impuestos encubiertas y medidas simbólicas dirigidas a la riqueza y la propiedad, evitando al mismo tiempo las consecuencias inflacionarias de nuevos impuestos a las empresas", afirmó Tim Service, gestor de inversiones de Jupiter Asset Management.

El límite exento de impuestos de las cuentas de ahorro en efectivo, conocidas como "ISA", también se reducirá de 20.000 a 12.000 libras para los menores de 65 años a partir de 2027, como parte de un esfuerzo del Gobierno por animar a los ahorristas a invertir en los mercados de valores británicos.

Las acciones de los gestores de fondos subieron con la esperanza de que pudieran beneficiarse de que los ahorristas se pasaran a las inversiones para conservar los beneficios fiscales, aunque algunos advirtieron que Gran Bretaña tenía una cultura de inversión menos establecida que Estados Unidos.

Las acciones de St James Place subieron un 5,3%, las de Aberdeen un 2,6% y las de AJ Bell un 3,2%. IG Group se disparó un 10,3%.

Otros nuevos impuestos, como el que grava las viviendas de más de 2 millones de libras, tardarán en surtir efecto, según las firmas de inversión.

"Creo que veremos cómo se posponen muchas decisiones de inversión", dijo Jim Brown, de Blick Rothenberg, una empresa de contabilidad y fiscalidad.

Una de las medidas más criticadas por los inversores fue la reducción de los beneficios fiscales para las pensiones con sacrificio salarial a partir de 2029, que, según las previsiones oficiales, recaudará 4.700 millones de libras en 2029/30, más de lo previsto.

En los planes de sacrificio salarial, los particulares pueden destinar parte de sus ingresos antes de impuestos a su pensión. Tanto el empleador como el empleado evitan tener que pagar impuestos por ello.

Esta ventaja se suprimirá a partir de ahora para las cotizaciones superiores a 2.000 libras anuales, una medida que afecta sobre todo a las empresas de los trabajadores con mayores ingresos y a los mejor pagados, ya que son los que más destinan a sus pensiones.

(Editado en español por Natalia Ramos)