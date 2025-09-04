Los aliados de Ucrania debaten las garantías de seguridad ante dudas sobre el apoyo de EEUU

Por John Irish

PARÍS, 4 sep (Reuters) -

Una treintena de líderes hablarán el jueves con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, sobre futuras garantías de seguridad para Kiev en caso de alto el fuego con Rusia, con la esperanza de haber hecho lo suficiente para persuadir a Estados Unidos de que respalde sus esfuerzos.

La cumbre, tanto presencial como virtual, de la "coalición de los dispuestos" reúne a líderes de Europa en su mayoría, pero también de Turquía, Australia y Canadá.

Los países han hablado durante meses a diversos niveles para definir sus contribuciones militares a Ucrania con el fin de ayudar a disuadir a Rusia de volver a atacarla una vez que haya una tregua definitiva.

Pero esos esfuerzos se han estancado recientemente, ya que los gobiernos han dicho que cualquier papel militar europeo necesitaría sus propias garantías de seguridad de Estados Unidos como respaldo. El presidente Donald Trump no se ha comprometido explícitamente a proporcionarlas.

El presidente francés, Emmanuel Macron, dijo junto a Zelenski en París el miércoles que los líderes de la coalición respaldarían los planes el jueves para las garantías de seguridad ultimadas por sus ejércitos.

Dos altos cargos europeos dijeron que los planes "técnicos" detallados habían sido terminados sin entrar en detalles sobre lo que eso significaba en realidad.

"Los europeos estamos dispuestos a ofrecer garantías de seguridad a Ucrania", dijo Macron. "Eso nos permite decir sólidamente que estamos listos para una paz sólida para Ucrania y los europeos, pero la cuestión ahora es ver la sinceridad de Rusia".

Los dos altos cargos europeos dijeron que el objetivo sería enviar una señal política a Trump.

Esto pondría de relieve la falta de avances hacia unas conversaciones de paz directas entre el presidente ruso Vladimir Putin y Zelenski, tras la cumbre Trump-Putin en agosto, y empujaría a Trump a aumentar la presión sobre Moscú ahora.

Los jefes de los ejércitos británico y francés, que mantuvieron reuniones detalladas la semana pasada con sus homólogos de la coalición, debían informar a los líderes el jueves, según una nota conceptual enviada a los asistentes a la que tuvo acceso Reuters.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, dijo el miércoles que esperaba que pronto se aclarara lo que se podría aportar.

"Eso significa que podemos comprometernos aún más intensamente, también con la parte estadounidense, para ver qué quieren ofrecer en cuanto a su participación en las garantías de seguridad", dijo Rutte a los periodistas en una conferencia de prensa.

PAZ ILUSORIA

Putin dijo el miércoles a Kiev que existía la posibilidad de poner fin a la guerra en Ucrania mediante negociaciones "si prevalece el sentido común", una opción que dijo preferir, pero que estaba dispuesto a terminar por la fuerza si era la única manera.

Dirigentes occidentales afirman que el elemento más importante de las garantías será la continuación del firme apoyo a las fuerzas armadas ucranianas. Pero también se espera que incluyan una fuerza internacional para ayudar y tranquilizar a Kiev, tanto en Ucrania como en los países vecinos.

Un responsable francés que informó a los periodistas no quiso decir qué países estaban dispuestos a contribuir a las garantías de seguridad de Ucrania, incluida la fuerza de apoyo.

Los líderes europeos han dejado claro que una fuerza de este tipo solo será viable con el respaldo de Estados Unidos, algo que Trump prometió el mes pasado en términos generales, pero Washington aún no ha concretado qué está dispuesto a aportar.

(Información adicional de Andrew Gray en Bruselas y Tom Balmforth en Londres; edición de Cynthia Osterman; edición en español de María Bayarri Cárdenas)