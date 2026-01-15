Los All Blacks destituyen a su entrenador Scott Robertson

A menos de dos años para el Mundial que se celebrará en Australia, los All Blacks, el equipo de rugby más famoso y exitoso del mundo, despidió a su seleccionador Scott Robertson, tras un 2025 que se cerró con resultados decepcionantes, anunció este jueves la Federación neozelandesa.

Robertson llegó al cargo en enero de 2024 y cierra su etapa con 20 victorias en 27 partidos disputados por los All Blacks, una cifra muy baja para el potencial de la selección oceánica y sin progresión en el juego de la triple campeona del mundo.

En estos dos años, Nueva Zelanda vio cómo su gran rival, Sudáfrica, ganaba las dos últimas ediciones del Rugby Championship, después de haberle derrotado además en la final mundialista de 2023.

En las dos últimas temporadas, en el torneo que enfrenta a las cuatro potencias del hemisferio sur, los All Blacks perdieron dos veces contra los Pumas argentinos: en 2024 en Wellington (38-30) y el año pasado en Buenos Aires (29-23).

Estos decepcionantes resultados llevaron incluso a que los propios jugadores criticaran el juego del equipo, entre ellos la estrella Ardie Savea.

El presidente de New Zealand Rugby, David Kirk, estimó que el cambio de entrenador llega en el momento oportuno de cara a preparar un Mundial 2027 que es un "objetivo clave".

"El ecuador del ciclo mundialista es el momento para evaluar el progreso de los All Blacks en las últimas dos temporadas (...) La federación y Scott hemos coincidido en que por el bien del equipo debe dejar su puesto de entrenador principal", añadió en el comunicado del organismo.