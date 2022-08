Los All Blacks pierden 26-10 en Sudáfrica y sufren su tercera derrota seguida

Nueva Zelanda, que venía de sufrir dos derrotas seguidas en casa ante Irlanda, encadenó un tercer revés consecutivo al caer 26-10 en su visita a Sudáfrica, este sábado en Nelspruit, en la primera jornada del Rugby Championship 2022.

Los Springboks, vigentes campeones mundiales, marcaron un try en cada mitad del partido. El apertura Handré Pollard consiguió con el pie todos los otros puntos de los locales. Los All Blacks, dominados por completo, solo pudieron replicar con un penal de Jordie Barrett justo antes del descanso y un try en el final del partido, cuando Sudáfrica estaba reducida a catorce jugadores por la exclusión de Kurt-Lee Arendse.

bur-chc/hpa/dr