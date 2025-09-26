Los almacenes Costco ganan 6927 millones de euros en su año fiscal, un 9,9% más

MADRID, 26 Sep. 2025 (Europa Press) - La cadena estadounidense de distribución Costco Wholesale Corporation registró un beneficio neto de US$8099 millones (6927 millones de euros) en su año fiscal de 2025, finalizado el 31 de agosto, lo que representa un avance interanual del 9,9%. La firma ingresó US$275.235 millones (235.408 millones de euros), un 8,2% más. Las ventas *per se* acapararon el grueso de la facturación, con US$269.912 millones (230.855 millones de euros), una cifra un 8,1% superior a la que se anotó doce meses antes. Las comisiones por membresía brindaron US$5323 millones (4553 millones de euros), un 1% más. De su lado, los gastos ascendieron a US$264.852 millones (226.527 millones de euros), un 8% más. La multinacional ha explicado que US$239.886 millones (205.174 millones de euros) y US$24.966 millones (21.353 millones de euros) se correspondieron a los epígrafes de costes de mercancías y de gastos de venta, generales y administrativos, respectivamente. Ya en el cuarto trimestre, las ganancias alcanzaron los US$2610 millones (2232 millones de euros), un 10,9% más, y los ingresos los US$86.156 millones (73.689 millones de euros), otro 10,9% más. Costco opera en la actualidad un total de 914 almacenes, incluyendo 629 en Estados Unidos y Puerto Rico, 110 en Canadá, 42 en México, 37 en Japón, 29 en Reino Unido, 20 en Corea del Sur, 15 en Australia, 14 en Taiwán, siete en China, cinco en España, dos en Francia y Suecia y uno en Islandia y Nueva Zelanda. Asimismo, Costco también cuenta con tiendas *online* en EE.UU., Canadá, Gran Bretaña, México, Corea del Sur, Taiwán, Japón y Australia.

