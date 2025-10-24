Los analistas prevén que el IPC de EEUU repunte de nuevo en septiembre por los aranceles

Por Lucia Mutikani

WASHINGTON, 24 oct (Reuters) - Los precios al consumo en EEUU probablemente se aceleraron por segundo mes consecutivo en septiembre, ya que los hogares pagaron más por algunos bienes sensibles a los aranceles, pero no se prevé que este repunte de la inflación impida que la Reserva Federal vuelva a recortar los tipos de interés la próxima semana.

También se espera que el índice de precios al consumo (IPC) publicado el viernes por la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo muestre que la inflación subyacente fue elevada el mes pasado, aunque los costes de servicios como los viajes en avión y las habitaciones de hotel y motel probablemente se ralentizaron tras subir en agosto.

El informe del IPC se publica a pesar de la falta de datos económicos debido al cierre de la Administración, con el fin de ayudar a la Seguridad Social a calcular su ajuste del coste de la vida de 2026 para millones de jubilados y otros beneficiarios de prestaciones. Inicialmente estaba previsto para el 15 de octubre.

"El cierre de la Administración puede haber alterado la fecha de publicación del IPC de septiembre, pero no ha cambiado el obstinado estado de la inflación", dijo Sarah House, economista de Wells Fargo. "Bajo la superficie, esperamos que la inflación de bienes se mantenga elevada debido al continuo traspaso de aranceles, mientras que una moderación en los costos de primario debería ayudar a enfriar la inflación de servicios."

El IPC aumentó probablemente un 0,4% el mes pasado tras avanzar el mismo margen en agosto, según mostró un sondeo de Reuters entre economistas. La inflación al consumo también se vio favorecida por la subida de los precios de la gasolina. El aumento de los precios de los alimentos probablemente se moderó tras acelerarse en agosto.

Sin embargo, los precios de la carne de vacuno y del café probablemente se mantuvieron altos, como consecuencia de las sequías de años anteriores y de los aranceles.

En cuanto a los 12 meses transcurridos hasta septiembre, se estima que el IPC aumentó un 3,1%, lo que supondría el mayor incremento en 16 meses, tras avanzar un 2,9% en agosto.

Si se excluyen los componentes volátiles de los alimentos y la energía, se prevé que el IPC haya aumentado un 0,3% por segundo mes consecutivo, ya que los aranceles elevaron los precios de algunos bienes importados, como las prendas de vestir.

La repercusión de los aranceles ha sido gradual, ya que las empresas han trabajado con el inventario acumulado antes de los aranceles radicales del presidente Donald Trump y también han absorbido algunos de los impuestos.

Los economistas afirman que las empresas lo han hecho a expensas de la contratación de más trabajadores y estiman que los consumidores han absorbido hasta ahora alrededor del 20% de los aranceles.

(Información de Lucia Mutikani; edición de Andrea Ricci; edición en español de María Bayarri Cárdenas)