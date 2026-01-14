Los Angeles 2028: anuncian entradas a US$ 28

"Estos Juegos deben ser accesibles e inclusivos", enfatizó el presidente del comité organizador, Casey Wasserman, durante una breve ceremonia simbólica para encender el pebetero en el Coliseo.

Alrededor de 300 ex atletas olímpicos y paralímpicos se reunieron para la ocasión frente al centenario estadio, que albergará los Juegos Olímpicos por tercera vez después de las ediciones celebradas en 1932 y 1984.

La venta de entradas comenzará con un proceso de registro, tras lo cual las localidades podrán ser adquiridas a partir de abril.

"Aproximadamente un tercio de las entradas costarán menos de US$100", prometió Wasserman.

El problema de los altos precios de las entradas ha sido un tema importante en París 2024, y la FIFA también ha sido criticada por los aficionados que consideran "exorbitantes" los precios de las localidades para los partidos del Mundial 2026 previsto en Estados Unidos, Canadá y México. Este problema también afecta a los próximos Juegos Olímpicos Invernales de Milán-Cortina: no han faltado críticas en los últimos días por los altos precios de las entradas, especialmente para las pistas de hielo. (ANSA).