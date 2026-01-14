Los Ángeles 2028 enciende el pebetero olímpico antes del registro de entradas

Por Rory Carroll

LOS ÁNGELES, 14 ene (Reuters) -

Los organizadores de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles reunieron el martes a unos 300 atletas olímpicos y paralímpicos en el LA Memorial Coliseum para encender el pebetero olímpico del estadio, aprovechando la excepcional reunión de deportistas para iniciar la cuenta atrás de la venta de entradas para los Juegos de 2028.

El registro para el sorteo de las entradas de Los Ángeles 2028 se abrirá el miércoles a las 1500 GMT y los aficionados podrán inscribirse hasta el 18 de marzo para tener la oportunidad de que se les asigne una franja horaria para comprar entradas cuando comience la venta en abril.

El acto de encendido del pebetero en el Coliseo —que albergó los Juegos Olímpicos de 1932 y 1984 y será escenario de la Ceremonia de Inauguración y de las pruebas de atletismo en 2028— contó con la presencia de atletas que abarcan décadas de competición y fue calificado por los organizadores como una de las mayores concentraciones de deportistas olímpicos y paralímpicos fuera de competición.

"Solo en el último año, he visto de primera mano cómo los angelinos se unen, cómo se levantan para hacer frente a cada desafío, y ese espíritu es incomparable", dijo Hoover en el acto, en alusión a los incendios que devastaron varios barrios de Los Ángeles hace un año.

Hoover dijo que 150.000 personas ya se han inscrito como voluntarios en los Juegos, que los organizadores han calificado de "centrados en los atletas" y accesibles para todos. "Se trata de 150.000 simpatizantes que dicen: 'Quiero formar parte de esto, quiero formar parte de la historia, quiero formar parte de LA28'", afirmó.

"Sabemos que los aficionados de todo el mundo sienten lo mismo y están deseando tener su oportunidad de entrar en las gradas para vivir este acontecimiento único en la vida, único en una generación."

ENTRADAS A PARTIR DE 28 DÓLARES

El presidente de Los Ángeles 2028, Casey Wasserman, dijo a Reuters que el registro de entradas era un "hito importante" en el camino hacia las Olimpiadas.

El precio mínimo de las entradas será de US$28 y existe un objetivo de al menos un millón de entradas a ese precio, dijo. Aproximadamente un tercio de las entradas serán inferiores a US$100, añadió Wasserman.

Según el proceso de Los Ángeles 2028, los inscritos entrarán en un sorteo aleatorio de franjas horarias para comprar entradas. Los Ángeles 2028 informó de que las franjas horarias para la Ronda 1 se extenderán del 9 al 19 de abril y que las notificaciones por correo electrónico se enviarán del 31 de marzo al 7 de abril. Las entradas para las ceremonias de apertura y clausura se incluirán en la Ronda 1. Del 2 al 6 de abril se abrirá un periodo de preventa local para los residentes de determinados condados del sur de California y Oklahoma, donde se celebrarán las competiciones de piragüismo en eslalon y sóftbol. Las entradas para los Juegos Paralímpicos saldrán a la venta en 2027. (Información de Rory Carroll en Los Ángeles; edición de Michael Perry; edición en español de Jorge Ollero Castela)