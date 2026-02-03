Los Ángeles 2028 nombra los seis estadios para los partidos de fútbol de los JJOO

Por Rory Carroll

3 feb (Reuters) -

Los organizadores de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 anunciaron el ⁠martes los seis estadios ⁠de Estados Unidos que acogerán los partidos de los torneos olímpicos de fútbol masculino y femenino, ampliando así el alcance ⁠de la ‌competición mucho ​más allá del sur de California.

LA28 ha anunciado que los partidos ​de la fase de grupos y las eliminatorias se disputarán ‌en Nueva York, Columbus, Nashville, San Luis, San ‌José y San Diego.

Las ​sedes van desde el estadio del New York City FC, actualmente en construcción y cuya finalización está prevista para 2027, hasta los recintos consolidados de la Major League Soccer en Ohio, Tennessee, Misuri y el norte de California.

Los partidos de la fase final, incluidas las finales masculina y femenina, ya se han confirmado ⁠para el Rose Bowl de Pasadena. La final masculina está prevista para el 28 de ​julio de 2028, seguida de la final femenina el 29 de julio de 2028, dijeron los organizadores.

LA28 dijo que diseñó el calendario del torneo para que los partidos se disputaran simultáneamente desde la costa este hasta la costa oeste, con el fin de limitar los desplazamientos y favorecer el ⁠bienestar de los atletas, al tiempo que se ofrece a los aficionados una ​experiencia olímpica más inclusiva desde el punto de vista geográfico.

Los organizadores también destacaron un hito en el fútbol olímpico, al afirmar que, por primera vez, competirán más equipos ‍femeninos (16) que masculinos (12).

LA28 afirmó que su objetivo es establecer un punto de referencia para los primeros Juegos Olímpicos en los que todos los deportes de equipo contarán con al menos tantos equipos femeninos como masculinos.

El calendario completo de ambos torneos, con ​las fechas y los lugares de todos los partidos, se anunciará antes de que las entradas salgan a la venta en abril, según LA28. (Información de Rory Carroll en Milán; ‍edición de Christian Radnedge; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)