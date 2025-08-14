Los Ángeles 2028 permitirá los derechos de denominación de las sedes por primera vez en unos Juegos

Por Rory Carroll

LOS ÁNGELES, 14 ago (Reuters) - Los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Los Ángeles 2028 permitirán, por primera vez en la historia, derechos de denominación de las sedes, anunció el jueves la organización, que presentó a Comcast y Honda como socios inaugurales en una iniciativa destinada a aumentar los ingresos comerciales.

El programa piloto, desarrollado en colaboración con el Comité Olímpico Internacional (COI), permitirá a los socios de LA28 que cumplan con los requisitos conservar los nombres de las sedes durante los Juegos y adquirir activos de marketing adicionales.

Además, los socios olímpicos de todo el mundo y los patrocinadores de LA28 podrán utilizar los derechos de denominación de hasta 19 sedes temporales, mientras que las sedes no asociadas seguirán rigiéndose por las normas de "sede limpia".

Comcast prestará su nombre al Comcast Squash Center de Universal Studios, donde la disciplina hará su debut olímpico en el Courthouse Square. El Honda Center de Anaheim se convertirá en el primer estadio en mantener su nombre durante una competición olímpica, albergando el voleibol.

"Siempre que eres el primero en hacer algo en el contexto de los Juegos Olímpicos, es un gran acontecimiento", dijo a Reuters Casey Wasserman, presidente de LA28.

"Es una gran oportunidad para nosotros y una gran declaración de apoyo del COI. Creemos que será una plataforma y una oportunidad realmente poderosas en el sector comercial, así que estamos realmente entusiasmados".

Wasserman afirmó que los acuerdos introducen un "nuevo modelo comercial" para el movimiento olímpico. Tradicionalmente, el COI impone estrictas normas en materia de marcas durante los Juegos, ocultando la señalización corporativa en las sedes de competición.

Señaló que el dinero procedente de la venta de los derechos de denominación de las sedes se sumaría al objetivo global de ingresos por patrocinio de US$2500 millones, que LA28 califica como el mayor ingreso comercial en el deporte.

"Hemos sido muy conservadores, por lo que no tenemos ninguno de estos ingresos en nuestro presupuesto, así que cualquier ingreso es al alza", dijo.

LA28 dijo que se esperan más socios para los derechos de denominación a medida que avance la cuenta atrás de tres años. (Reporte de Rory Carroll en Los Ángeles; Editado en español por Javier Leira)