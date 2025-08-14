Los Ángeles 2028 pone fin a una tradición

Mediante un comunicado que se dio a conocer hoy, los organizadores de la trigésima cuarta edición de los Juegos de Verano confirmaron que venderán los derechos de denominación de esos escenarios deportivos ("naming rights") para "permitir el flujo de ingresos adicionales" tanto en los Juegos Olímpicos, como en los Paralímpicos.

El "cambio histórico", tal como lo denominaron, se aplicará en las sedes principales de los próximos Juegos "para impulsar el mayor aumento de los ingresos comerciales en el mundo del deporte", destacó Casey Wasserman, presidente del Comité Organizador, al recordar que "desde el momento en que presentamos nuestra candidatura, LA28 se ha comprometido a reinventar las posibilidades de los Juegos".

"Este anuncio -agregó- mantiene esa promesa al crear el primer programa de derechos de nombre de sedes en la historia olímpica y paralímpica, a la vez que impulsa la misión de LA28 de organizar unos Juegos con financiación totalmente privada sin la construcción de nuevas sedes".

Según se supo, ya existen contratos vigentes en ese sentido con la automotriz japonesa Honda, uno de los patrocinadores de la cita que ostenta el derecho a "rebautizar" con su nombre el estadio de Anaheim, California, que albergará las competencias de voleibol, así como con la sociedad de medios y tecnología Comcast, cuyo nombre llevará el escenario temporal donde se realizarán los partidos de squash.

Comcast es propietaria de Peacock, un servicio de streaming estadounidense que dará su nombre al "Peacock Theater", ubicado en el centro de Los Angeles y en el cual se desarrollarán los combates del torneo de boxeo y las pruebas de levantamiento de pesas.

Según Wasserman, "las sociedades innovadoras" permitirán acceder a ingresos superiores a los previstos en el presupuesto e "introducirán un nuevo modelo comercial que será beneficioso para el movimiento olímpico en general".

"Estamos agradecidos con el Comité Olímpico Internacional (COI) por haber hecho posible esta transformación", agregó el directivo, al explicar que serán como máximo 19 las sedes de los Juegos que podrán ser "rebautizadas" con los nombres de los socios comerciales de la cita y del COI.

Las empresas cuyos nombres ya llevan algunas de las sedes olímpicas en 2028, como en los casos del SoFi Stadium, de Inglewood, o el Crypto.com Arena (ex Staples Center), lujoso reciento multiusos ubicado en la ciudad de Los Angeles, "tendrán la oportunidad de mantener sus derechos de denominación", explicó Wasserman.

En contrapartida, una tradición que sí se mantendrá en la próxima edición de los Juegos será la que impide publicidad en el campo de juego (como suele suceder en los de básquetbol y voleibol) y que continuará vigente. (ANSA).