Los Angeles 2028: Tambieri avanza con su preparación

"Ahora tengo la experiencia de mi lado y esto me permite tomar decisiones meditadas, evitando cosas que me gustaría hacer, como una temporada en pista cubierta, para enfocarme en la temporada al aire libre y permitir que mi cuerpo se regenere", explicó Tamberi a ANSA.

El atleta "azzurro", de 33 años, habló en el marco de los eventos de la Bolsa Internacional de Turismo (BIT) en Milán, donde Tamberi participa como portavoz de promoción turística de la región de Las Marcas.

Tamberi citó el camino y la gestión de su preparación como la clave para volver a la competición: "El sueño es llegar a Los Ángeles en la mejor condición posible e intentar hacer lo que no pude hacer en París 2024", donde fue destronado por el neozelandés Hamish Kerr.

"Si dijera hoy que quiero ganar, sería una falta de respeto a mis rivales, pero estoy trabajando para hacer de este sueño una meta y luego convertirlo en realidad", garantizó Tamberi, quien se refirió luego a los Juegos Olímpicos Invernales de Milán-Cortina 2026 en disputa en Italia.

"Son días muy emotivos, se siente en el ambiente: ver a colegas de deportes de invierno a punto de afrontar el sueño de todos los atletas, competir en los Juegos Olímpicos en casa, es algo especial", declaró Tamberi.

"Fui a ver la ceremonia inaugural y luego la competición de patinaje artístico, donde nuestros chicos consiguieron la medalla de bronce. Es precioso, te llena de energía", remarcó Tamberi, quien enfatizó además la intensidad emocional del momento.

"Es hermoso ver la emoción en los ojos de quienes están a punto de afrontar la carrera de sus vidas", completó Tamberi, quien fue abanderado de Italia en la ceremonia inaugural de París 2024 con la esgrimista Arianna Errigo. (ANSA).