Los Angelinos cortan al venezolano José Suárez, traen a Zach Plesac, y activan a Brandon Drury

ANAHEIM, California, EE.UU. (AP) — El atribulado zurdo venezolano José Suárez fue designado para asignación por los Angelinos de Los Ángeles después de su última mala salida.

Los Angelinos también designaron al jardinero Cole Tucker para asignación, activando a Brandon Drury, jugador de cuadro, de la lista de lesionados por 10 días, y seleccionaron el contrato del diestro Zach Plesac de la sucursal Triple-A Salt Lake el lunes.

Plesac después fue asignado para iniciar en su debut con los Angelinos el lunes por la noche en contra de Milwaukee, cuando el abridor programado, el dominicano José Soriano, fue retirado de la alineación dos horas previas al inicio del encuentro con un dolor abdominal.

Suárez se unió a la rotación de los Angelinos a mediados de la temporada 2021 y lanzó bien en 2022, con marca de 16-16 con efectividad de 3.86. El venezolano de 26 años no ha podido retomar ese nivel, ausentándose la mayor parte de 2023 con una lesión en el hombro izquierdo y acumulando un récord de 2-5 con ERA de 8.22 en 29 apariciones en las últimas dos temporadas en general.

“Simplemente no estaba rindiendo”, dijo el mánager de los Angelinos, Ron Washington. “Necesitamos traer algunas personas aquí para actuar. Ciertamente queremos mantenerlo en nuestra organización, así que cruzamos los dedos para que no lo reclamen y podamos retenerlo y hacerlo bien. Simplemente no estaba bien”.

Suárez cargó con dos derrotas con los Angelinos en una gira la semana pasada mientras permitió nueve carreras con 11 imparables en tres entradas y dos tercios. Su efectividad pasó a 8.15 cuando permitió cinco carreras con cinco hits en una entrada el domingo en la derrota de Los Ángeles 13-6 ante San Francisco.

Washington también dijo que Suárez no molestó a los Angelinos cuando el zurdo curiosamente dijo que pensaba que había lanzado bien contra los Gigantes.

“Creo que cuando eres un jugador de béisbol, vas a ser positivo acerca de lo que haces”, dijo Washington. “Pero es obvio que los resultados no estaban ahí, así que eso es todo”.

AP