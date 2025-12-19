Los angelinos llegan a un acuerdo con la familia del fallecido Tyler Skaggs por sobredosis fatal

SANTA ANA, California, EE.UU. (AP) — Los Angelinos de Los Ángeles resolvieron el viernes una demanda por la muerte por sobredosis de drogas del lanzador Tyler Skaggs.

La decisión de llegar a un acuerdo se tomó después de un juicio civil de dos meses en el sur de California sobre si los Angelinos deberían ser considerados responsables de la muerte de Skaggs en 2019, después de que inhalara una pastilla con fentanilo proporcionada por el director de comunicaciones del equipo, Eric Kay.

La viuda de Skaggs, Carli, y sus padres presentaron una demanda alegando que el equipo de Grandes Ligas sabía o debería haber sabido que Kay era un adicto a las drogas y que distribuía analgésicos a los jugadores. El equipo argumentó que los funcionarios no sabían que Skaggs estaba consumiendo drogas y que habrían buscado ayudarlo si lo hubieran sabido.

Los jurados comenzaron a deliberar a principios de esta semana.

La jueza del Tribunal Superior del Condado de Orange, H. Shaina Colover, agradeció a los jurados por su diligencia. "Es por eso que este asunto pudo resolverse hoy", afirmó, antes de liberarlos.

Hace seis años, el lanzador zurdo de 27 años fue encontrado muerto en la habitación de un hotel suburbano de Dallas donde se hospedaba, ya que los Angelinos debían comenzar una serie de cuatro juegos contra los Rangers de Texas. Un informe del forense indicó que el jugador se ahogó con su propio vómito, y se encontró una mezcla tóxica de alcohol, fentanilo y oxicodona en su sistema.

Kay, un empleado de larga trayectoria con los Angelinos, fue condenado en 2022 por proporcionar a Skaggs una pastilla de oxicodona falsificada con fentanilo y sentenciado a 22 años de prisión. Su juicio penal en Texas incluyó el testimonio de cinco jugadores de las mayores que dijeron haber recibido oxicodona de Kay en varios momentos entre 2017 y 2019.

En California, jugadores de Grandes Ligas, incluido el jardinero Mike Trout, el presidente de los Angelinos, John Carpino, y los familiares de Skaggs y Kay testificaron durante el juicio en una sala de Santa Ana. Los testigos de los demandantes describieron cómo Kay actuaba de manera errática en el estadio y fue encontrado con múltiples bolsas de plástico llenas de pastillas en su casa y luego hospitalizado por una sobredosis de drogas. También relataron cómo Kay conseguía citas de masajes, horarios de golf e incluso medicamentos recetados para los jugadores, y era pagado por los jugadores por acrobacias como recibir un pelotazo en la pierna.

Los abogados de los Angelinos señalaron que Skaggs era adicto a los analgésicos antes de firmar con ellos en 2013. Dijeron que Skaggs hizo que sus compañeros de equipo tomaran pastillas y que Kay se las proporcionara, pero lo mantuvo en secreto por temor a que pudiera poner en peligro sus carreras en las mayores. Si los funcionarios del equipo hubieran sabido que Kay estaba distribuyendo drogas, o que Skaggs las estaba tomando, habrían hecho algo, dijeron.

Los testigos también discutieron durante el caso sobre cuánto dinero habría ganado Skaggs como lanzador si hubiera vivido. Los expertos de los demandantes dijeron que podría haber ganado entre US$91 millones y US$101 millones, mientras que los Angelinos estimaron la cifra en no más de US$32 millones.

Skaggs había sido un habitual en la rotación de abridores de los Angelinos desde finales de 2016 y luchó repetidamente con lesiones durante ese tiempo. Anteriormente jugó para los Diamondbacks de Arizona.

Después de la muerte de Skaggs, la MLB llegó a un acuerdo con la asociación de jugadores para comenzar a realizar pruebas de opioides y remitir a aquellos que den positivo a la junta de tratamiento.

Antes de que la jueza anunciara el acuerdo el viernes, los jurados habían permanecido a puerta cerrada después de que los abogados de ambas partes fueran a hablar con Colover.

El miércoles por la noche, los jurados enviaron una nota preguntando si "pueden decidir la cantidad de daños punitivos", diciendo que no hay un campo para ello en el formulario de veredicto. La jueza dijo que enviaría una nota respondiendo que si deciden que debe haber daños punitivos, decidirían cuánto en un momento posterior.

El jurado no trabajó el jueves y reanudó las deliberaciones el viernes por la mañana.

