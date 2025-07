Los aparatos que debes desconectar en vacaciones para evitar sustos en la factura de la luz

MADRID, 23 Jul. 2025 (Europa Press) - El verano trae consigo la oportunidad de salir de casa y disfrutar de unos días de descanso. En este periodo, el consumo energético del hogar puede mantenerse bajo control si se toman ciertas precauciones. Muchos dispositivos continúan utilizando electricidad aunque nadie los esté usando, y esa energía se refleja en la factura. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha publicado una serie de recomendaciones útiles para quienes van a ausentarse unos días de casa. Siguiendo sus indicaciones, es posible reducir el gasto eléctrico en verano sin complicaciones, simplemente sabiendo qué aparatos deben desconectarse y cómo hacerlo de forma segura. LAVADORA, LAVAVAJILLAS Y OTROS APARATOS Los electrodomésticos como la lavadora, el lavavajillas o la secadora también requieren atención. Deben vaciarse por completo, dejar sus puertas abiertas y, en el caso de la secadora, asegurarse de que el depósito de agua esté limpio. Son detalles simples que previenen malos olores y problemas de humedad. La OCU también recomienda no olvidar los pequeños aparatos: tostadoras, cafeteras, batidoras o cargadores de móviles y ordenadores. Aunque su consumo es menor, pueden representar riesgos eléctricos si se dejan enchufados. Además, desconectar el router antes de salir evita tanto gasto innecesario como posibles intrusiones en la red WiFi. NEVERAS Y TERMOS ELÉCTRICOS El frigorífico es uno de los pocos electrodomésticos que permanece encendido las 24 horas. Si se va a estar fuera durante varios días, la OCU sugiere vaciarlo, limpiarlo y dejar sus puertas abiertas para evitar malos olores. Este gesto puede suponer un ahorro de entre 3,5 y 7 euros en un solo mes, dependiendo del modelo. El termo eléctrico es otro gran consumidor silencioso. Incluso en verano, si se mantiene encendido sin necesidad, puede añadir hasta 10 euros a la factura mensual. Desconectarlo cuando no se va a usar evita ese gasto innecesario y ayuda a preservar su funcionamiento a largo plazo. APARATOS EN STAND - BY Algunos aparatos eléctricos no se apagan del todo cuando no están en uso. Permanecen en lo que se conoce como modo stand-by, consumiendo energía de manera constante aunque nadie los utilice. Según la OCU, este consumo invisible puede representar alrededor del 10% de la electricidad mensual de una vivienda. Microondas, hornos, televisores, cargadores o consolas de videojuegos son algunos de los más habituales. Aunque parecen inactivos, siguen consumiendo energía solo por estar conectados. Para evitarlo, basta con desconectarlos directamente del enchufe o utilizar regletas con interruptor para cortar la corriente a varios dispositivos a la vez de forma práctica. CUADRO ELÉCTRICO Y LLAVE DEL AGUA Una medida adicional, cómoda y efectiva, consiste en cortar algunos circuitos desde el cuadro eléctrico. Así se asegura que ciertas zonas de la casa queden completamente sin corriente, sin tener que desenchufar aparato por aparato. Es una forma práctica de evitar cualquier consumo accidental. Cerrar la llave de paso del agua también forma parte de las recomendaciones de la OCU. Esta acción sencilla previene fugas, goteos o problemas con grifos defectuosos. Con estos consejos básicos, el hogar queda protegido durante las vacaciones y se reduce el gasto energético sin esfuerzo.