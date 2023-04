Los 'Premios Quirino' contarán con un foro de negocio de animación con 180 participantes de 26 países

Los 'Premios Quirino de la Animación Iberoamericana', cuya sexta edición se celebrará en La Laguna del 11 al 13 de mayo con la gala de entrega de premios en el Teatro Leal, contarán con un Foro de Coproducción y Negocio de animación que contará con 180 participantes de 26 países, un 33% más que el año pasado.

Entre las más de 120 empresas registradas se encuentran productoras, distribuidoras, agencias de ventas, canales de TV y plataformas de streaming.

A lo largo de dos jornadas, el foro acogerá más de 1.200 reuniones agendadas con el objetivo de favorecer la coproducción, el desarrollo y la circulación de obras y proyectos.

Adult Swim, Autour de Minuit, BBC Children's, Canal Capital - Eureka, Canal IPE, Cartuna, Cinema Management Group, Dandelooo, DeAPlaneta Entertainment, DR, El Reino Infantil, Enanimation, EONE, Foliascope, GKIDS, Glitch, HITN, Indie Sales, KIKA, MAD Entertainment, Mediatoon Distribution, MIAM ! Distribution, Monster Entertainment, NTV, Pakapaka, PGS Entertainment, RAI KIDS, RTP, RTVE, Sacrebleau, Señal Colombia, Studio 100 Media, TAT Productions, Vivement Lundi !, Warner Bros Discovery, Warner Bros. Animation e YLE son algunas de las empresas que han confirmado su presencia en el evento, recoge una nota de la organización.

Por segundo año consecutivo, el foro también será sede de un encuentro de televisiones públicas iberoamericanas para reflexionar sobre sus políticas de programación, adquisición y coproducción de contenidos animados.

El evento también acogerá la reunión del grupo de trabajo de animación de las televisiones públicas europeas organizada por la Unión Europea de Radiodifusión (EBU) con la colaboración de RTVE.

Como cierre de estas actividades, las televisiones públicas iberoamericanas y las europeas mantendrán un encuentro con el objetivo de favorecer la circulación de contenidos animados entre ambas regiones.

El foro servirá además de marco para el lanzamiento de Ibermedia Next, una nueva ayuda del Programa Ibermedia dirigida a empresas de España, Italia o Portugal que codesarrollen proyectos innovadores de animación junto a empresas o creadores de la región iberoamericana.

De esta forma, entre el 12 de mayo y el 21 de agosto, los postulantes podrán presentar proyectos de prototipos, 'teasers', pilotos, cortometrajes y videoclips con una duración mínima de 5 minutos.

La aportación económica directa para los proyectos seleccionados será de hasta 150.000 euros y estará acompañada por un programa individualizado de formación, mentorización, promoción y difusión valorado en 95.000 euros.

Como parte de esta iniciativa, también se presentará Ibermedia Next Plaza, plataforma online de matchmaking creada para dinamizar la colaboración entre los distintos países.

Otra de las actividades incluidas en la programación es la mesa de trabajo 'La mujer en la animación iberoamericana', que contará con la participación de las finalistas de las mentorías de Animation! Ventana Sur y MIANIMA.

Esta será la quinta edición de este espacio creado para analizar los desafíos que enfrentan las mujeres en la animación iberoamericana.

Entrevistas con los finalistas

Con el objetivo de conocer en profundidad las obras seleccionadas y a sus autores, los 'Premios Quirino' presentan un ciclo de charlas online con los finalistas de las tres principales categorías.

El ciclo dará inicio el 3 de mayo con un programa dedicado a los finalistas a Mejor Cortometraje: los portugueses Laura Gonçalves ('O Homem do Lixo') y João Gonzalez ('Ice Merchants'), y el argentino Juan Pablo Zaramella ('Pasajero').

Dedicado a los finalistas en la categoría de Mejor Serie, el segundo programa se emitirá el 5 de mayo y contará con la participación de directores y productores de las cuatro obras nominadas: 'Jasmine & Jambo' de Silvia Cortés, 'La Orquestita' de Juan Carve, 'Petit - Temporada 3' de Bernardita Ojeda y 'Polinopolis' de María Antolini y Martin Guido.

El cierre de este ciclo de programas, que estarán disponibles a través del canal de YouTube de los Premio Quirino, será el lunes 8 de mayo y estará dedicado a los finalistas en la categoría Mejor Largometraje: 'La Otra Forma' de Diego Guzmán, 'Nayola' de José Miguel Ribeiro, 'Tromba Trem - O Filme' de Zé Brandão y 'Unicorn Wars' de Alberto Vázquez.

Una vez más, los Quirino unen fuerzas con Retina Latina y Filmin para acercar las obras finalistas en las categorías Cortometrajes y Cortometrajes de Escuela al público.

Estas obras estarán disponibles del 8 al 21 de mayo en estas plataformas de streaming previo registro en el caso de Retina Latina o suscripción en el caso de Filmin (acceso restringido a España).

El 4 de mayo, además, tendrá lugar la charla '2018-2023: El boom de la animación para adultos en Iberoamérica' a cargo de Ray Laguna (Animación para Adultos), que podrá seguirse a través del Facebook Live de los Premios Quirino.

El periodista analizará el auge reciente de la animación 'no apta para público infantil', así como las tendencias en los principales mercados de producción, los resultados en la taquilla y el lugar que ocupa este tipo de animación en la oferta de televisiones y plataformas.

Tenerife se anima

Como parte de su programación, los Quirino organizan distintas actividades dirigidas al público tinerfeño, incluyendo la proyección de los largometrajes finalistas (Multicines Tenerife, 6 y 7 de mayo) y de los cortos finalistas (Teatro Leal, 12 de mayo).

Las funciones son gratuitas en ambos casos, pero hay que retirar la entrada en la taquilla.

Entre otras actividades dirigidas al público local, destaca la masterclass del director de animación Simón Wilches Castro, titulada 'Academia Sarah Connor para aprender a dibujar manos y pies' o 'Cómo resistir el que los robots nos quiten el trabajo'.

Con una trayectoria marcada por la flexibilidad, la adaptabilidad y la creatividad, este premiado director y animador colombiano ha logrado posicionarse dentro de la industria en Los Ángeles, donde trabaja como director creativo de proyectos especiales en los estudios Titmouse.

Su formación como animador independiente le ha permitido adaptarse a diferentes proyectos, incluyendo la dirección de animación de la serie WandaVision de Marvel, Everlight de Apple TV, el video animado 'Hallucinate' de Dua Lipa y 'I'm Thinking of Ending Things' de Charlie Kaufman.

También ha dirigido el musical 'The Emperor's Newest Clothes' para HBO, varias piezas para The Gates Foundation, y ha realizado una smut fiction de One Direction para el programa Euphoria.

La actividad tendrá lugar el martes 9 de mayo en el Paraninfo de la ULL, es gratuita y las entradas deben reservarse a través de tomaticket.es.

Asimismo, el martes 9 de mayo en el Espacio Aguere Cultural tendrá lugar el 'Beerworking', encuentro entre estudiantes y profesionales de la ilustración, cómic, diseño, animación, videojuegos.

Esta actividad también es gratuita pero requiere de reserva de plaza.

