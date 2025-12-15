Los aragoneses tienen una cita con las urnas el 8 de febrero

ZARAGOZA, 15 Dic. 2025 (Europa Press) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha confirmado que los aragoneses están citados a las urnas el próximo 8 de febrero de 2026 tras anunciar este lunes la convocatoria de elecciones anticipadas, las primeras de la historia en la Comunidad, tras la firma del decreto de disolución de las Cortes. "Tras informar al Consejo de Gobierno he decidido firmar el decreto de disolución de las Cortes como paso previo a la convocatoria electoral. Me parece que es lo más sensato, creo que es lo que los aragoneses van a entender como más democrático".

Azcón ha hecho en la Sala de Columnas del Edificio Pignatelli tras mantener una reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno. "El 8 de febrero, tras el bloqueo, tras la irresponsabilidad de la oposición, los aragoneses van a tener la oportunidad de expresar alto y claro cuál es su voluntad. Cuál es el futuro que quieren para nuestra tierra".

El presidente aragonés ha afirmado que "los acontecimientos que han ocurrido en los últimos días nos han llevado a tomar una decisión trascendente para la comunidad autónoma. "El día 5 de diciembre, en esta misma sala, presentamos los presupuestos de la comunidad autónoma de Aragón", una cifra de 9.145 millones de euros. "Unos presupuestos históricos, unos presupuestos que quieren mejorar la vida de los aragoneses y que llevan a cifras récord", ha apuntado.

"Estas eran las cuentas que necesita y son las cuentas que necesita Aragón. Creo que la verdad es que Aragón está viviendo un momento de bonanza, un momento de bonanza que no recordamos en la historia de nuestra democracia", ha señalado durante su intervención en rueda de prensa.

Azcón ha apostillado que "desafortunadamente, hemos comprobado que la oposición ni valora este buen momento económico y social ni están dispuestos a comprometerse con unas cuentas históricas para mejorar la vida de los aragoneses".

El jefe del Ejecutivo autónomo ha expuesto que la semana pasada se reunió con los grupos parlamentarios en las Cortes de Aragón, "que tuvieron a bien atender la llamada de este Gobierno". Ha añadido lo siguiente: "Mantuve conversaciones con el Partido Aragonés, con Podemos, con el Partido Socialista y con Vox, y también con Teruel Existe".

Para el presidente, "en este momento lo que necesita Aragón es un Gobierno fuerte, un Gobierno que tenga la determinación que tenga la visión y que tenga el empuje necesario para que toda esta prosperidad se acabe redistribuyendo entre nuestros ciudadanos".

Azcón ha explicado que "por desgracia, con la excepción del Partido Aragonés, en esta ronda de contactos tuvimos la oportunidad de comprobar cuál era la voluntad real que los partidos políticos tenían para aprobar unos presupuestos en nuestra comunidad autónoma. O bien escuchamos excusas peregrinas para tumbar los presupuestos, no ahora, sino más adelante. O vimos cómo el Grupo Socialista invitó a una farsa cuyo único propósito era prolongar sine die la situación en la que estamos".

El adelanto electoral llega tras el fracaso de las dos reuniones mantenidas con el portavoz de Vox, Alejandro Nolasco, para acordar los presupuestos de la Comunidad dentro de una ronda de contactos con los diferentes grupos -- a excepción de CHA e IU, que declinaron acudir--.

((Habrá ampliación))