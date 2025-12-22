Los aranceles de EE. UU. afectaron fuertemente a la exportación alemana de automóviles, según un estudio

BERLÍN, 22 dic (Reuters) -

Las exportaciones de automóviles de Alemania a Estados Unidos se desplomaron casi un 14% en los tres primeros trimestres de 2025 y se han convertido en la rama de la industria alemana más afectada por la guerra comercial del presidente estadounidense, Donald Trump, según un estudio al que tuvo acceso Reuters el lunes.

En virtud de un acuerdo entre Washington y Bruselas, Estados Unidos fijó un arancel de referencia del 15% para los automóviles procedentes de Europa a partir del 1 de agosto, bastante menos que la tasa inicial de Trump del 25%, además del gravamen existente del 2,5%.

Las empresas alemanas de ingeniería también han sufrido el régimen arancelario, y el estudio muestra que las exportaciones de ese sector a EE. UU. disminuyeron un 9,5% en los primeros nueve meses de 2025.

Las exportaciones de maquinaria están sujetas a un arancel estadounidense del 50% sobre los productos de acero y aluminio.

La industria química también vio cómo las exportaciones al principal mercado de exportación del país disminuían un 9,5%, aunque el estudio señala que esto no puede achacarse únicamente a los aranceles.

"En el caso de los productos químicos, es probable que hayan influido otros factores, como una menor producción en Alemania debido a la subida de los precios de la energía."

En todos los sectores, las exportaciones alemanas a Estados Unidos disminuyeron un 7,8% interanual en los tres trimestres, tras un crecimiento medio de casi el 5% en los periodos comparables de 2016 a 2024.

"Dado que actualmente debe asumirse que los aranceles de importación de Estados Unidos no volverán a los niveles anteriores al Gobierno de Trump en el futuro previsible, es poco probable una recuperación significativa de las exportaciones alemanas a Estados Unidos", dijo la autora del estudio, Samina Sultan, que se refirió a una "nueva normalidad" para los exportadores alemanes. (Información de Rene Wagner y Rachel More; edición de Hugh Lawson; edición en español de Jorge Ollero Castela)