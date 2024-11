Los aranceles de trump reordenarían el comercio mundial, elevarían los costes y traerían represalias

Por David Lawder

WASHINGTON, 4 nov (Reuters) - Al agricultor de Iowa Bob Hemesath le preocupa que la agricultura estadounidense lo pague caro si Donald Trump gana las elecciones presidenciales del martes y cumple su promesa de imponer rápidamente un arancel del 60% a los productos chinos y al menos un gravamen del 10% a todas las demás importaciones. Podría ser una repetición mucho peor de la guerra comercial 2018-2019 del expresidente republicano con China, que afectó a los productos agrícolas estadounidenses mediante aranceles de represalia y desplazó las compras de Pekín a Brasil y Argentina, dijo Hemesath, que cultiva maíz y soja y cría cerdos en unas 1.100 hectáreas de terreno en el noreste de Iowa.

"Cuando empezamos a imponer aranceles a otros, normalmente los aranceles de represalia acaban recayendo en los productos agrícolas estadounidenses", dijo Hemesath, que preside el grupo de defensa Farmers for Free Trade ("Agricultores por el Libre Comercio"). "Lo que me preocupa es que, cuando se hacen este tipo de cosas, se pierde cuota de mercado y no se recupera", añadió. Hemesath declinó decir a quién iba a votar en las elecciones.

Los economistas afirman que los planes arancelarios de Trump, probablemente su medida económica de mayor repercusión, harían retroceder los aranceles estadounidenses a niveles de la década de 1930, avivarían la inflación, colapsarían el comercio entre Estados Unidos y China, provocarían represalias y reordenarían drásticamente las cadenas de suministro. Las preocupaciones de Hemesath se hicieron eco en un estudio reciente de la National Corn Growers Association ("Asociación Nacional de Productores de Maíz") y la American Soybean Association ("Asociación de la Soja de Estados Unidos"), que pronostican que una nueva guerra comercial con China podría provocar mayores pérdidas en las exportaciones de cultivos estadounidenses, presionar a la baja los precios internos ya deprimidos y cimentar un desplazamiento de las importaciones de China a Brasil y Argentina. Trump, que está en una carrera muy igualada por la Casa Blanca contra la vicepresidenta demócrata Kamala Harris, ha llamado a los aranceles "la palabra más hermosa del mundo" y argumenta que sus planes reconstruirían la base industrial de Estados Unidos, harían crecer el empleo y los ingresos estadounidenses y generarían billones de dólares en ingresos federales en 10 años. Los economistas coinciden en que los aranceles los pagan las empresas que importan los productos gravados con ellos y que, o repercuten en los costes a los consumidores, o aceptan menores beneficios. Los aranceles, si se imponen en su totalidad, elevarían la media efectiva de los aranceles estadounidenses al 17,7%, la más alta desde 1934, según la Tax Foundation, una organización de tendencia conservadora. Los planes han suscitado comparaciones con la Ley de Aranceles Smoot-Hawley de 1930, que elevó drásticamente los aranceles estadounidenses, desencadenando represalias y un colapso mundial del comercio que contribuyó a agravar la Gran Depresión.

Tras la Segunda Guerra Mundial, los países desecharon este enfoque de "empobrecer al vecino" en favor de un sistema comercial basado en normas con aranceles no discriminatorios mucho más bajos y lo que hoy es la Organización Mundial del Comercio.

"El enfoque que está adoptando Trump creo que destruiría totalmente ese sistema", dijo Maurice Obstfeld, un profesor de economía emérito de la Universidad de California en Berkeley que se desempeñó como economista jefe del Fondo Monetario Internacional de 2015 a 2018. Otros países responderían con subidas de aranceles propias y "básicamente abres la puerta a una especie de batalla campal en la política comercial, lo que creo que, entre otras cosas, es muy confuso para las empresas", dijo Obstfeld. El comercio global entre Estados Unidos y China se desplomaría un 70% desde los niveles ya reducidos por los aranceles que Trump impuso a China en 2018-2019 y que fueron mantenidos y recientemente aumentados por el presidente demócrata Joe Biden, dijo Bernard Yaros, economista jefe estadounidense en Oxford Economics. Yaros dijo que el panorama posterior a los aranceles no reduciría el déficit comercial general de Estados Unidos, sino que desencadenaría un "gran reordenamiento de los flujos comerciales" con otros países que podría ser costoso a corto plazo.

Aumento de los costes harris, que sustituyó a biden como candidato presidencial demócrata después de que éste pusiera fin a su campaña en julio, ha tachado los planes arancelarios de trump de "impuesto nacional sobre las ventas" que costará a las familias estadounidenses hasta 4.000 dólares al año. el laboratorio de presupuestos de la universidad de yale calcula que la reducción total de los ingresos anuales de los hogares bajo aranceles globales del 10% y chinos del 60% sería de 2.576 dólares incluyendo el impacto de las represalias, pero podría llegar hasta los 7.600 dólares si trump hace realidad los comentarios en los que dijo que podría imponer un arancel global del 20% y un gravamen del 200% a algunos bienes procedentes de méxico, incluidos los automóviles. el laboratorio de yale, en el que trabajan algunos exasesores económicos y fiscales de la administración biden, calcula que los aranceles de trump elevarían inicialmente el nivel de los precios al consumo entre un 1,2% y un 5,1%, es decir, equivalente a entre 7 y 31 meses de inflación normal al objetivo del 2% anual de la reserva federal. un portavoz del equipo de campaña de trump respondió señalando un estudio de la coalition for a prosperous america ("coalición por la prosperidad de estados unidos"), un grupo defensor de los aranceles, que muestra que un arancel universal del 10% no causaría "aumentos de precios significativos" y que, combinado con recortes fiscales compensatorios, generaría un crecimiento económico por valor de 728.000 millones de dólares y 2,8 millones de puestos de trabajo. la inflación no aumentó significativamente después de que los aranceles aplicados durante 2018 y 2019 por trump del 7,5% al 25% se impusieran a productos chinos por valor de 370.000 millones de dólares. sin embargo, su arancel propuesto del 60% golpearía los bienes de consumo chinos, que van desde juguetes hasta camisetas, con aranceles dramáticamente más altos y el arancel universal del 10% se aplicaría a más de 3,8 billones de dólares en importaciones anuales de estados unidos. harris ha respaldado el enfoque más selectivo de la administración biden respecto a los aranceles para proteger las industrias estratégicas estadounidenses, pero en septiembre dijo que renegociaría el acuerdo comercial entre estados unidos, méxico y canadá firmado por trump en 2026 para proteger los puestos de trabajo del sector automovilístico estadounidense.

(Información de David Lawder; edición de Paul Simao; edición en español de Jorge Ollero Castela)

Reuters