Los árboles de la Amazonia crecen más por el mayor nivel de CO2

MADRID, 25 Sep. 2025 (Europa Press) -

El tamaño promedio de los árboles en la Amazonia ha aumentado un 3,2% cada década, en consonancia con la respuesta al aumento de los niveles de dióxido de carbono (CO2), según sugiere un nuevo estudio. La investigación publicada en Nature Plants por un equipo global de científicos especializados en bosques tropicales muestra que el tamaño promedio de los árboles en los bosques amazónicos ha aumentado en las últimas décadas. El equipo, compuesto por casi un centenar de investigadores, monitoreó el tamaño de los árboles en 188 parcelas permanentes y descubrió que el aumento se ha mantenido durante al menos 30 años.

El estudio es el resultado de una colaboración internacional de más de 60 universidades de Sudamérica, el Reino Unido y otros países, incluyendo las Universidades de Birmingham, Bristol y Leeds. La coautora del estudio, la profesora Beatriz Marimon, de la Universidade do Mato Grosso, quien coordinó gran parte de la recopilación de datos brasileña en el sur de la Amazonia, comentó: "Esta es una buena noticia. Con frecuencia escuchamos cómo el cambio climático y la fragmentación amenazan los bosques amazónicos. Pero mientras tanto, los árboles en bosques intactos han crecido; incluso los árboles más grandes han seguido prosperando a pesar de estas amenazas".

El estudio reveló que tanto los árboles grandes como los pequeños han aumentado de tamaño, lo que coincide con el beneficio que supone la fertilización derivada del aumento del dióxido de carbono atmosférico. La Dra. Adriane Esquivel-Muelbert, de la Universidad de Cambridge y coautora principal del artículo de RAINFOR, quien dirigió la investigación durante su estancia en las Universidades de Birmingham y Leeds, comentó: "Los árboles grandes son enormemente beneficiosos para absorber CO2 de la atmósfera, y este estudio lo confirma. A pesar de la preocupación de que el cambio climático pueda afectar negativamente a los árboles de la Amazonia y socavar el efecto sumidero de carbono, el efecto del CO2 en la estimulación del crecimiento persiste. Esto demuestra la notable resiliencia de estos bosques, al menos por ahora".

La Dra. Rebecca Banbury Morgan, de la Universidad de Bristol y coautora principal, añadió: "Nuestro artículo también destaca lo destructiva que es realmente la deforestación amazónica. Los árboles tropicales grandes tienen cientos de años". No podemos simplemente plantar árboles nuevos y esperar que aporten beneficios similares a los del carbono o la biodiversidad que proporciona el antiguo bosque natural". Según investigaciones previas de la red RAINFOR, la selva amazónica desempeña un papel clave en la absorción de carbono que, de otro modo, estaría en la atmósfera.

TODO EL BOSQUE HA CAMBIADO

"Sabíamos que la cantidad total de carbono almacenado en los árboles de los bosques amazónicos intactos ha aumentado.

Lo que este nuevo estudio demuestra es que árboles de todos los tamaños han crecido más durante el mismo período; todo el bosque ha cambiado", añadió el profesor Tim Baker, de la Universidad de Leeds, coautor principal del estudio. Este estudio es el primero de su tipo en medir cómo el aumento de CO2 ha modificado sistemáticamente la estructura del tamaño de los árboles en los bosques amazónicos. El equipo observó que, a medida que los árboles más grandes han crecido, han logrado dominar cada vez más la competencia por los recursos. Los autores señalan que la nueva investigación también tiene otras implicaciones. Según el profesor Oliver Phillips, de la Universidad de Leeds, "Lo que ocurre con los árboles grandes, incluyendo cómo afrontan las crecientes amenazas climáticas y cómo dispersan sus semillas, es ahora crucial. La única manera de que los gigantes se mantengan sanos es que el ecosistema amazónico se mantenga conectado. La deforestación es un enorme multiplicador de amenazas y los matará si lo permitimos".