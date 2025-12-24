Los argentinos prefieren Brasil, números en rojo en turismo

Según datos oficiales, en los primeros 11 meses del año, 11,19 millones de residentes argentinos viajaron al exterior, mientras que 4,78 millones de turistas ingresaron al país, lo que resultó en un saldo negativo de 6,41 millones de personas.

Los analistas creen que este escenario se ve favorecido por la fuerte apreciación de la moneda local frente al dólar y el aumento paralelo del costo de la vida, que actualmente hace que veranear en el extranjero sea más económico para los argentinos que en los destinos turísticos locales.

El país que más se beneficia de esta situación es su vecino Brasil, que se vio prácticamente invadido por argentinos en 2025. Según datos oficiales del ministerio de Turismo brasileño, entre enero y noviembre ingresaron al país más de 9 millones de visitantes extranjeros, de los cuales 3,1 millones procedían únicamente de Argentina, lo que representa un aumento del 82,1% en comparación con el mismo período de 2024.

En términos de balanza comercial, una encuesta del Instituto Superior de Estudios Económicos estima un saldo negativo para Argentina de entre 7.000 y 9.000 millones de euros, una cifra significativa considerando la emergencia financiera que enfrenta el Tesoro argentino y la necesidad de acumular reservas para hacer frente al pago de la deuda externa.

"Argentina está en este momento caro en dólares y es lógico que reciba menos turistas del exterior", explicó el economista especializado en el sector, Félix Schmidt.

En ese sentido, sostuvo que también es esperable un mayor turismo emisivo: "Es lógico también que los argentinos, a los que tienen esa capacidad económica, les sea más barato irse a tomar vacaciones a otros países que hacerlo en los destinos nacionales".

Claramente en Argentina, 2025 ha sido un año particularmente dinámico para el turismo emisivo. Según un informe publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), entre enero y noviembre salieron del país 17.561.100 personas, lo que representa un crecimiento del 43,3% respecto a las 12,2 millones de argentinos que cruzaron la frontera el año pasado.

El salto se dio tanto en turistas (46,9% de alza) como en excursionistas (37,6% de incremento). El Indec llama "turistas" a todas las personas que viajan al exterior y pernoctan al menos una noche en su lugar de destino. Los "excursionistas", en cambio, son aquellos viajeros que van y vuelven en el mismo día.

En esa categoría entran por ejemplo todas aquellas personas que cruzan a los países vecinos a hacer turismo de compras. Con un dólar relativamente accesible, los tours de compras se volvieron cada vez más frecuentes a lo largo del año, al punto que algunos puestos aduaneros fueron sobrepasados por la demanda.

En números, se pasó de 4,6 millones de excursionistas en 2024 a 6,3 millones en 2025 (1,7 millones más). (ANSA).