Por Felix Light

GORIS, Armenia, 28 sep (Reuters) - Los armenios de Nagorno Karabaj dijeron el jueves que disolvían el estado secesionista que habían defendido durante tres décadas, al que más de la mitad de la población ha huido desde que Azerbaiyán lanzó una ofensiva relámpago la semana pasada.

En un comunicado, afirmaron que su autoproclamada República de Artsaj "dejaría de existir" el 1 de enero, lo que equivalía a una capitulación formal ante Azerbaiyán.

Para Azerbaiyán y su presidente, Ilham Aliyev, el resultado es una restauración triunfal de la soberanía sobre una zona reconocida internacionalmente como parte de su territorio, pero cuya mayoría étnica armenia obtuvo la independencia de facto en una guerra en la década de 1990.

Para los armenios, es una derrota y una tragedia nacional.

Hasta la tarde del jueves, unas 70.500 personas habían cruzado a Armenia, según la agencia de noticias rusa RIA, de una población estimada de 120.000 personas.

"El análisis de la situación muestra que en los próximos días no quedará ningún armenio en Nagorno Karabaj", dijo el primer ministro armenio, Nikol Pashinián, a la agencia Interfax. "Se trata de un acto de limpieza étnica".

Azerbaiyán niega esa acusación y afirma que no está obligando a la gente a marcharse y que reintegrará pacíficamente la región de Karabaj y garantizará los derechos cívicos de los armenios étnicos.

Los armenios de Karabaj dicen que no se fían de esa promesa, conscientes de la larga historia de derramamiento de sangre entre ambas partes, incluidas dos guerras desde la desintegración de la Unión Soviética. Llevan días huyendo en masa por la serpenteante carretera de montaña que atraviesa Azerbaiyán y conecta Karabaj con Armenia.

El embajador de Azerbaiyán en Londres, Elin Suleymanov, dijo a Reuters en una entrevista que Bakú no quería un éxodo masivo de Karabaj y no estaba animando a la gente a marcharse.

Afirmó que Azerbaiyán aún no había tenido la oportunidad de demostrar lo que, en su opinión, era su compromiso sincero de ofrecer condiciones de vida seguras y mejores a los armenios étnicos que decidieran quedarse.

El Kremlin dijo el jueves que seguía de cerca la situación humanitaria en Karabaj y que las fuerzas de paz rusas en la región estaban prestando asistencia a los residentes. El presidente ruso, Vladimir Putin, no tiene previsto visitar Armenia.

"informaciones preocupantes"

Los países occidentales también han expresado su alarma por la crisis humanitaria y han exigido el acceso de observadores internacionales para supervisar el trato que da Azerbaiyán a la población local.

Samantha Power, directora de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), dijo esta semana que había oído "informes muy preocupantes de violencia contra civiles".

Azerbaiyán dijo que Aliyev le había dicho en una reunión el miércoles que los derechos de los armenios étnicos serían protegidos por la ley, como los de otras minorías.

"El presidente azerbaiyano señaló que la población civil no había sufrido daños durante las medidas antiterroristas y que sólo se había atacado a formaciones armadas e instalaciones militares armenias ilegales", decía un comunicado.

La oficina de Aliyev dijo el jueves que estaba visitando Jabrayil, una ciudad en el extremo sur de Karabaj que fue destruida por las fuerzas armenias en la década de 1990, que Azerbaiyán reconquistó en 2020 y que ahora está reconstruyendo.

Aunque dijo que no tenía nada en contra de los armenios de a pie de Karabaj, Aliyev describió la semana pasada a sus líderes como una "junta criminal" que sería llevada ante la justicia.

El exjefe del gobierno de Karabaj, Ruben Vardanyan, fue detenido el miércoles cuando intentaba cruzar a Armenia. El servicio de seguridad estatal de Azerbaiyán dijo el jueves que se le acusaba de financiar el terrorismo y de cruzar ilegalmente la frontera azerbaiyana el año pasado.

David Babayan, asesor de los dirigentes de Karabaj, dijo en un comunicado que se entregaba voluntariamente a las autoridades azerbaiyanas.

Los desplazamientos masivos han sido una característica del conflicto del Karabaj desde que estalló a finales de la década de 1980, cuando la Unión Soviética se encaminaba hacia su colapso.

Entre 1988 y 1994, unos 500.000 azerbaiyanos de Karabaj y sus alrededores fueron expulsados de sus hogares, mientras que el conflicto provocó la salida de 350.000 armenios de Azerbaiyán y de 186.000 azerbaiyanos de Armenia, según el libro de 2003 "Black Garden: Armenia and Azerbaijan Through Peace and War", del estudioso y analista del Cáucaso Thomas de Waal.

Muchos de los armenios que escaparon esta semana en automóviles, camiones, autobuses e incluso tractores muy cargados dijeron que tenían hambre y miedo.

"Esta es una de las páginas más oscuras de la historia armenia", dijo David, un sacerdote armenio de 33 años quien llegó a la frontera para dar apoyo espiritual a los que llegaban. "Toda la historia armenia está llena de penurias". (Reporte adicional de Nailia Bagirova y Anton Kolodyazhnyy; escrito por Mark Trevelyan y Gareth Jones; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)