Los asesinatos masivos en EE. UU. alcanzan su nivel más bajo desde 2006

Un tiroteo el fin de semana pasado que dejó cuatro muertos en una fiesta de cumpleaños infantil en California fue el 17mo asesinato en masa de este año, el número más bajo registrado desde 2006, según una base de datos mantenida por LA NACION y USA Today en colaboración con la Universidad Northeastern.

Los expertos advierten que el descenso no significa necesariamente que los días más seguros hayan llegado para quedarse y que podría simplemente representar un retorno a niveles promedio.

“Sir Isaac Newton nunca estudió el crimen, pero dice 'lo que sube debe bajar'”, James Alan Fox, criminólogo de la Universidad Northeastern, afirma. "El actual descenso en los números es más probablemente lo que los estadísticos llaman una ‘regresión a la media’", dijo, lo que supone un retorno a niveles de crimen más promedio después de un aumento inusual en los asesinatos en masa en 2018 y 2019.

“¿Veremos una disminución en 2026? No apostaría por ello” dijo Fox. "Lo que baja también debe volver a subir".

Los asesinatos en masa, definidos como incidentes en los que cuatro o más personas son asesinadas en un período de 24 horas, sin incluir al asesino, se rastrean en una base de datos mantenida por LA NACION y USA Today en colaboración con la Universidad Northeastern. Fox, quien gestiona la base de datos, dice que los asesinatos en masa disminuyeron alrededor de un 24% este año en comparación con 2024, lo que también representó una caída de aproximadamente un 20% en comparación con 2023.

Los asesinatos en masa son inusuales, y eso significa que los números son volátiles, dijo James Densley, profesor de la Universidad Estatal Metropolitana en Minnesota.

“Debido a que solo hay unas pocas docenas de asesinatos en masa en un año, un pequeño cambio podría parecer una ola o un colapso” cuando en realidad es solo un retorno a niveles más típicos, apuntó Densley. "2025 se ve realmente bien en un contexto histórico, pero no podemos pretender que eso signifique que el problema ha desaparecido para siempre".

Sin embargo, hay algunas cosas que podrían estar contribuyendo a la disminución, dijo Densley, como un descenso general en las tasas de homicidio y crimen violento, que alcanzaron su punto máximo durante la pandemia de COVID-19. Las mejoras en la respuesta inmediata a los tiroteos masivos y otros incidentes de víctimas masivas también podrían estar desempeñando un papel, dijo.

“Tuvimos el horrible tiroteo en la Escuela de la Anunciación aquí en Minnesota en agosto, y ese caso ni siquiera encajaría en la definición de asesinato en masa porque solo hubo dos personas muertas pero más de 20 heridas”, comentó. "Pero sé por la respuesta en el terreno aquí, que la razón por la que solo murieron dos personas es por el control de hemorragias y la respuesta al trauma por parte de los servicios de emergencias. Y sucedió a las puertas de algunos de los mejores hospitales infantiles del país".

El crimen es complejo, y los académicos no son muy buenos para evaluar las razones detrás de los cambios en las tasas de criminalidad, dijo Eric Madfis, profesor de justicia penal en la Universidad de Washington-Tacoma.

“Es multicausal”, dijo Madfis. "Nunca va a ser solo una cosa. La gente todavía debate por qué las tasas de homicidio bajaron en los años 90. Es cierto que la violencia armada y las muertes por violencia armada han disminuido, pero todavía tenemos tasas y números extremadamente altos de tiroteos masivos en comparación con cualquier otro lugar del mundo".

Más estados están dedicando fondos a evaluaciones de amenazas escolares, con 22 estados que han ordenado esa práctica en los últimos años, dijo Madfis, y eso podría estar previniendo algunos tiroteos escolares, aunque no tendría un impacto en los asesinatos en masa en otros lugares. Ninguno de los asesinatos en masa registrados en la base de datos hasta ahora en 2025 tuvo lugar en escuelas, y solo se registró un asesinato en masa en una escuela en 2024.

Aproximadamente el 82% de los asesinatos en masa de este año involucraron un arma de fuego. Desde 2006, 3.234 personas han muerto en asesinatos en masa, y el 81% de ellas fueron víctimas de disparos.

Christopher Carita, un exdetective del Departamento de Policía de Fort Lauderdale y especialista en capacitación senior de la organización de seguridad de armas 97Percent, dijo que la Ley de Comunidades Más Seguras aprobada en 2022 incluyó millones de dólares de financiamiento para programas de protección contra la violencia armada. Algunos estados usaron el dinero para crear apoyos sociales a personas en riesgo de cometer violencia, y otros lo usaron para cosas como programas de seguridad y evaluación de amenazas. Esa flexibilidad ha sido clave para reducir las tasas de violencia armada, dijo.

“Siempre se ha enmarcado como un 'problema de armas' o un 'problema de personas' y eso ha sido muy polémico. Siento que por primera vez, estamos viendo la violencia armada como un problema de ‘ambos, y’ a nivel nacional”, apuntó Carita.

Emma Fridel, profesora asistente de criminología en la Universidad Estatal de Florida, advirtió que centrarse en eventos extremos como los asesinatos en masa corre el riesgo de "no ver el bosque por mirar los árboles".

“Si miras las muertes por armas de fuego, tanto en homicidios como en suicidios, los números son asombrosos” afirmó. "Perdemos la misma cantidad de personas cada año por violencia armada que el número de bajas que experimentamos en la guerra de Corea. La causa número uno de muerte para los niños son las armas".

"Los asesinatos en masa deben verse como una parte del problema, en lugar del efecto de interés", dijo.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.