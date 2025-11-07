Los asistentes a la Fiesta del Cine caen un 4% en 2025 pero tres películas españolas lideran por primera vez la taquilla

MADRID, 7 Nov. 2025 (Europa Press) -

Los asistentes a la Fiesta del Cine han caído un 4% en 2025 (han sumado 2.157.893 espectadores), lo que representa un descenso del 4% respecto al sumatorio de las dos ediciones celebradas en 2024, pero tres películas españolas -'Los domingos', 'La Cena' y 'Los Tigres'- han liderado la taquilla durante los cuatro días por primera vez en la historia de la cita.

Concretamente, en la edición de otoño de la Fiesta del Cine de 2024 se registraron un total de 1.394.058 espectadores; sin embargo, según datos provisionales de la consultora Comscore Movies, este otoño han asistido a las salas 861.806 personas. Esto supone una bajada este otoño del 38%.

Pero en la edición de primavera de 2025 fueron un total de 1.295.149 espectadores los que asistieron a las salas (se trata del mejor dato de asistencia de primavera desde 2019) frente a los 832.128 espectadores de primavera de 2024, lo que supone un aumento del 35,7%.

Las diez películas más vistas en esta edición son 'Los Domingos', 'La Cena', 'Los Tigres', 'A pesar de ti', 'The Black Phone 2', 'Chainsaw Man: La Película - El Arco de Reze', 'La casa de muñecas de Gabby', 'Together', 'Springsteen: Deliver me from nowhere' y 'Cuerpos Locos'.