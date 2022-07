Los aspirantes a primer ministro británico prometen ser duros con la inmigración ilegal

LONDRES, 24 jul (Reuters) - Los dos aspirantes a sustituir a Boris Johnson como primer ministro británico prometieron el domingo abordar la inmigración ilegal como una prioridad, y ambos respaldaron la política del Gobierno de enviar a los indocumentados a Ruanda.

El exsecretario de Finanzas Rishi Sunak y la secretaria de Relaciones Exteriores, Liz Truss, luchan por convertirse en el próximo primer ministro de Reino Unido, después de que una revuelta contra la administración de Johnson, plagada de escándalos, obligó al primer ministro a decir que dimitiría.

Los dos candidatos se han enfrentado hasta ahora por los recortes fiscales, en un momento en que Gran Bretaña se enfrenta a una inflación creciente, un crecimiento estancado y un número creciente de huelgas.

El sábado, Sunak dijo que no era el favorito, después de que Truss encabezó las encuestas de opinión entre los miembros del Partido Conservador, que designarán a su próximo líder y primer ministro británico, cuyo resultado se conocerá el 5 de septiembre.

El domingo, ambos candidatos expusieron sus planes de seguir adelante con la política del gobierno de enviar a los inmigrantes indocumentados a Ruanda, aunque el primer vuelo de deportación fue bloqueado el mes pasado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

Truss, quien se perfila como favorita para ganar la contienda por el liderazgo, dijo que buscaría más "asociaciones de procesamiento en terceros países como Ruanda", aumentaría la fuerza fronteriza en un 20% y reforzaría la Carta de Derechos de Gran Bretaña.

"Como primera ministra, estoy decidida a llevar a cabo la política de Ruanda, así como a explorar otros países en los que podamos trabajar en asociaciones similares", dijo Truss en un comunicado.

"Me aseguraré de que tenemos los niveles adecuados de fuerza y protección en nuestras fronteras. No me acobardaré ante el TEDH y sus continuos esfuerzos por intentar controlar la política de inmigración".

Sunak, que obtuvo el respaldo de la mayoría de los legisladores conservadores en anteriores votaciones sobre el liderazgo, dijo que trataría la inmigración ilegal como "una de las cinco principales respuestas de emergencia" que abordará en sus primeros 100 días como primer ministro.

"Adoptaré un enfoque de objetivos muy estrictos, con incentivos para quienes los cumplan y sanciones para quienes no lo hagan", escribió en el periódico The Sun.

"Si un país no coopera en la devolución de los inmigrantes indocumentados, no me pensaré dos veces nuestra relación con ellos en lo que respecta a la ayuda exterior, el comercio y los visados".

(Reporte de Elizabeth Piper; Editado en Español por Ricardo Figueroa)