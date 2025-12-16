Los atacantes de Sídney se inspiraron en Estado Islámico, según la policía australiana

Por Christine Chen

SÍDNEY, 16 dic (Reuters) -

Los dos presuntos agresores que atacaron un acto de Jánuca en la playa Bondi de Sídney habían viajado a Filipinas antes del asalto en el que murieron 15 personas y que parecía estar inspirado por Estado Islámico, informó el martes la policía.

El ataque del domingo fue el peor tiroteo masivo en Australia en casi 30 años y está siendo investigado como un acto de terrorismo dirigido contra la comunidad judía.

El número de víctimas mortales asciende a 16, incluido uno de los presuntos autores del tiroteo, identificado por la policía como Sajid Akram, de 50 años, que fue abatido por la policía. El hijo de este hombre, de 24 años y presunto cómplice, identificado por los medios de comunicación locales como Naveed Akram, se encuentra en estado crítico en el hospital tras recibir también un disparo.

La policía australiana dijo el martes que ambos hombres habían viajado a Filipinas el mes pasado y que se estaba investigando el motivo del viaje. Los responsables de inmigración filipinos dijeron que ambos hombres viajaron a Manila y de allí a Dávao el 1 de noviembre y se marcharon el 28 de noviembre, pocas semanas antes del tiroteo de Bondi.

El padre viajó con pasaporte indio, mientras que el hijo lo hizo con pasaporte australiano, según las autoridades.

Se sabe que redes vinculadas a Estado Islámico operan en Filipinas y han ejercido cierta influencia en el sur del país. En los últimos años se han reducido a células debilitadas que operan en el sur de la isla de Mindanao, lejos de la escala de influencia que ejercieron durante el asedio de Marawi en 2017.

"Los primeros indicios apuntan a un ataque terrorista inspirado por Estado Islámico, presuntamente cometido por un padre y su hijo", dijo en rueda de prensa la comisaria de la Policía Federal australiana Krissy Barrett.

"Estas son las presuntas acciones de quienes se han alineado con una organización terrorista, no con una religión".

La policía dijo también que el vehículo, registrado a nombre del varón más joven, contenía artefactos explosivos improvisados y dos banderas caseras asociadas a ISIS, o Estado Islámico, grupo miliciano designado por Australia y muchos otros países como organización terrorista.

El padre y el hijo dispararon presuntamente contra cientos de personas en el festival durante una matanza de unos 10 minutos en uno de los principales destinos turísticos de Australia, obligando a la gente a huir y refugiarse antes de que ambos fueran abatidos por la policía.

Han aparecido vídeos en los que se ve al autor de los disparos, más joven, predicando el islam ante estaciones de tren de los suburbios de Sídney. Las autoridades todavía están tratando de reconstruir cómo terminó siguiendo el camino de la violencia. (Información de Christine Chen y Renju Jose en Sídney; información adicional de Kirsty Needham, Byron Kaye, Alasdair Pal en Sídney y Karen Lema en Manila; redacción de Praveen Menon; edición de Stephen Coates, Lincoln Feast y Michael Perry; edición en español de Paula Villalba)