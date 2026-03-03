Los ataques a Irán cuentan con un "amplio apoyo" en Europa, según el jefe de la OTAN

Los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán cuentan con un "amplio apoyo" en Europa, aseguró el martes el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

"Siento un amplio apoyo en Europa. Hablé por teléfono con muchos líderes durante el fin de semana y también a principios de esta semana", dijo Rutte a la prensa durante una visita a Macedonia del Norte.

"Sentí claramente que eliminar la capacidad nuclear, la neutralización de la capacidad de misiles balísticos, y la desaparición (del líder supremo iraní) Alí Jamenei, es algo que muchos de mis colegas en la OTAN aplauden", añadió.

Rutte hizo hincapié en que la Alianza Atlántica, fundada para proteger Europa y Norteamérica, "no está implicada" en las operaciones militares.

"Pero puedo asegurarles que la OTAN defenderá hasta el último centímetro del territorio de la OTAN", advirtió.