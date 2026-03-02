Los ataques a Irán reavivan posibilidad de diálogo nuclear entre Corea del Norte y EEUU

Por Heejin Kim y Sebin Choi

SEÚL, 2 mar (Reuters) -

Los ataques militares de Estados Unidos e Israel contra Irán reforzarán las ambiciones nucleares del líder norcoreano Kim Jong-un, según expertos y exfuncionarios, ‌mientras la atención se centra en si ‌podría ⁠volver a las negociaciones con el presidente Donald Trump.

Las conversaciones para abordar el arsenal de armas nucleares y misiles balísticos de Pionyang, sujeto a fuertes sanciones internacionales, fracasaron a pesar de las cumbres entre Kim y Trump en 2018 ​y 2019, pero ⁠los ataques ⁠contra Irán podrían impulsarlo a reconsiderar su postura.

Los ataques contra Irán, que causaron la muerte del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, ​se producen dos meses después de que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, otro líder sin capacidad de disuasión nuclear, fuera capturado ‌en una incursión de las fuerzas especiales estadounidenses ordenada por Trump.

"Kim debió de ​pensar que Irán fue atacado de esa manera porque no ​tenía armas nucleares", dijo Song Seong-jong, profesor de la Universidad de Daejeon y exfuncionario del Ministerio de Defensa de Corea del Sur.

La operación militar era inevitable, dada la naturaleza "hegemónica y deshonesta" de Estados Unidos, afirmó un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Corea del Norte en un comunicado publicado por los medios de comunicación estatales el domingo.

Apenas unos días antes del ataque, Kim se había comprometido a fabricar más armas nucleares en un ​congreso del partido gobernante celebrado la semana pasada, aunque dejó la puerta abierta a más conversaciones, dependiendo de la actitud de Washington.

"Si EEUU retira su política de confrontación con Corea del Norte respetando la ⁠situación actual de nuestro país, (...) no hay razón para que no podamos llevarnos bien con EEUU", afirmó Kim, según la agencia estatal de noticias KCNA.

Trump ha dicho en repetidas ‌ocasiones que le gustaría mantener nuevas conversaciones, lo que ha suscitado especulaciones sobre la posibilidad de que los dos líderes se reúnan cuando él viaje a China del 31 de marzo al 2 de abril.

ATAQUES PREVENTIVOS

"La lección que el Gobierno de Trump quiere que aprendan los Estados parias es clara: dejen de amenazar a EEUU y a sus aliados y lleguen a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde", dijo Leif-Eric Easley, profesor de estudios internacionales en la Universidad de Mujeres Ewha de Seúl.

No obstante, Corea del Norte está mucho más avanzada que Irán en ‌el desarrollo de ojivas nucleares y sistemas de lanzamiento, incluidos los misiles balísticos intercontinentales, afirmó.

En 2022, Corea del Norte consagró oficialmente el derecho ⁠a utilizar ataques nucleares preventivos en una ley que, según Kim, hizo que su estatus nuclear fuera "irreversible".

Sin embargo, la reanudación de las ‌conversaciones con Estados Unidos no ha sido una prioridad para Kim, según Sydney Seiler, asesor principal del Centro de ⁠Estudios Estratégicos e Internacionales.

"La disposición del presidente Trump a utilizar la fuerza militar y las amenazas como ⁠moneda de cambio en las negociaciones debe poner nervioso a Kim y hacer que sea menos probable que busque apresuradamente las conversaciones", añadió el exenviado especial de EEUU durante las conversaciones a seis bandas sobre el programa nuclear del Norte.

Pero la mayor percepción de amenaza por parte de Kim podría empujarlo de nuevo a la mesa de negociaciones, según algunos analistas.

"A diferencia de Irán, es imposible desnuclearizar Corea del Norte", dijo ‌Cho Han-bum, del Instituto Coreano para la Unificación Nacional, de gestión ​estatal, señalando la dispersión de las instalaciones nucleares por todo el aislado país.

Se calcula que Corea del Norte ha fabricado unas 50 ojivas nucleares y posee suficiente material fisible para producir hasta 40 más, según estimó el año pasado el grupo de expertos del Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz. (Información de Heejin Kim y Sebin ‌Choi; información adicional de Joyce Lee y Hwawon Lee; edición de Ed Davies y Clarence Fernandez; editado en español por Patrycja Dobrowolska)