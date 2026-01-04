Los ataques de EEUU son una "afrenta gravísima a la soberanía de Venezuela", dice Lula

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, calificó este sábado los ataques de Estados Unidos en Venezuela y la captura del mandatario Nicolás Maduro, anunciada por Donald Trump, como una "afrenta gravísima" a su soberanía.

"Los bombardeos en territorio venezolano y la captura de su presidente sobrepasan una línea inaceptable" y amenazan "la preservación de la región como zona de paz", afirmó Lula en X.

Lula exhortó a la comunidad internacional, a través de Naciones Unidas, a "responder de forma vigorosa" a los ataques.

El presidente estadounidense Trump anunció el sábado la captura de Maduro y su esposa luego de un "ataque a gran escala" contra la capital venezolana y otras regiones del país.

Durante sus primeros gobiernos (2003-2010), Lula fue un importante aliado del chavismo, el movimiento político que llevó a Maduro al poder.

Pero su relación con el presidente venezolano se desgastó en los últimos años y especialmente después de su reelección en 2024, cuando fue acusado de cometer fraude y aferrarse ilegalmente al poder.

Lula no reconoció la victoria de Maduro debido a la falta de transparencia en la publicación de las actas electorales, aunque tampoco admitió el triunfo del candidato opositor.

La acción estadounidense de este sábado "recuerda a los peores momentos de la interferencia en la política de América Latina y el Caribe", advirtió el mandatario brasileño.

"La condena del uso de la fuerza es consistente con la posición que Brasil siempre ha adoptado", agregó.

Lula se ofreció en diciembre como mediador para dialogar con Trump y Maduro, en busca de "evitar un conflicto armado en América Latina".

Brasil y Venezuela comparten más de 2000 kilómetros de fronteras.