Los ataques de hezbolá a israel probablemente continuarán tras la guerra de irán, según fuente

Por Emily Rose

JERUSALÉN, 6 mar (Reuters) -

Los ataques israelíes contra el grupo libanés Hezbolá, respaldado por Irán, probablemente continuarán después de que termine

la guerra aérea

conjunta ‌con Estados Unidos contra Irán, ‌según ⁠informó a Reuters una fuente conocedora de la estrategia militar israelí, que describió los dos frentes como independientes entre sí.

Israel advirtió a Líbano antes de la guerra que atacaría duramente ​al país ⁠si Hezbolá, ⁠el más poderoso de las fuerzas subsidiarias regionales de Irán, se involucraba. El lunes, Hezbolá lanzó cohetes contra ​Israel,

lo que provocó ataques israelíes

contra los distritos periféricos del sur de Beirut y el este y ‌sur de Líbano.

El jueves, el ejército advirtió a los ​libaneses que abandonaran los barrios del sur de ​Beirut después de ordenarles que despejaran una amplia franja del sur mientras llevaba a cabo ataques aéreos que, según una fuente militar, tenían como objetivo "eliminar la amenaza" que representa Hezbolá.

El viernes por la mañana, Hezbolá advirtió a los israelíes que abandonaran las ciudades cercanas a la frontera.

La fuente, que habló bajo condición de anonimato para describir la ​evaluación de Israel sobre los combates con Hezbolá, dijo que Israel no toleraría que los residentes del norte de Israel, que no han evacuado sus ⁠ciudades y pueblos, quedaran bajo fuego. La fuente no se refirió a la advertencia de Hezbolá.

Eso significa que las operaciones israelíes en ‌Líbano probablemente continuarán aunque los ataques contra Irán lleguen a su fin, dijo la fuente. El ejército israelí no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Dos altos funcionarios de seguridad libaneses y un funcionario de seguridad extranjero en Líbano dijeron que también esperaban que Israel continuara con sus operaciones militares en el país, incluso una vez que el conflicto más amplio con Irán llegara a su fin.

"Se trata de acabar con Hezbolá de una ‌vez por todas", dijo uno de los funcionarios de seguridad libaneses, refiriéndose al grupo, que ejercía una gran influencia ⁠sobre el Estado libanés antes de que los ataques israelíes de 2024 mataran a su líder ‌y a muchos de sus combatientes.

Los tres funcionarios afirmaron que era probable una ocupación militar ⁠israelí a largo plazo de toda la franja fronteriza del sur de ⁠Líbano.

Israel ha declarado que no evacuará sus ciudades fronterizas y ha enviado más soldados a Líbano, alegando que se trata de una medida defensiva destinada a proteger a sus ciudadanos que viven en las cercanías.

El Ministerio de Sanidad libanés dijo que 123 personas han muerto y otras 683 han resultado heridas como consecuencia ‌de los ataques israelíes de esta semana. Sus cifras ​no distinguen entre civiles y combatientes.

Trump declaró el martes que los ataques aéreos de Estados Unidos e Israel, que comenzaron el sábado, tenían una duración prevista de cuatro a cinco semanas, pero que podrían prolongarse. (Información de Emily Rose en Jerusalén con información adicional de Maya Gebeily ‌en Beirut; edición de Rami Ayyub y Philippa Fletcher; edición en español de Jorge Ollero Castela)