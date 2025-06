Los ataques israelíes acorralan a los dirigentes iraníes

Por Samia Nakhoul y Parisa Hafezi

DUBAI, 13 jun (Reuters) - Israel ha destruido el liderazgo nuclear y militar de Irán de un solo golpe, dejando a Teherán con pocas opciones para tomar represalias, incluyendo una guerra total para la que no está equipado ni tiene probabilidades de ganar, dijeron cuatro funcionarios regionales.

Los ataques nocturnos a gran escala han elevado la confrontación directa entre los archienemigos a un nivel sin precedentes tras años de guerra en la sombra que estalló cuando el aliado de Irán, Hamás, atacó Israel en 2023.

Fuentes de seguridad regionales dijeron que era poco probable que Teherán respondiera de la misma manera porque sus capacidades de misiles y su influencia en la región fuera de Irán han sido severamente degradadas por Israel desde los ataques de Hamás que desencadenaron la guerra de Gaza.

Sin embargo, los dirigentes iraníes, humillados y cada vez más preocupados por su propia supervivencia, no pueden permitirse el lujo de parecer débiles cediendo a la presión militar israelí, lo que aumentaría la posibilidad de una nueva escalada, incluida la peligrosa opción de intentar construir rápidamente una bomba nuclear.

"No pueden sobrevivir si se rinden", afirmó Mohanad Hage Ali, del Carnegie Middle East Center de Beirut. "Necesitan golpear con fuerza a Israel, pero sus opciones (militares) son limitadas. Creo que su próxima opción es retirarse del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP)".

Retirarse del TNP supondría una grave escalada, ya que sería señal de que Irán está acelerando su programa de enriquecimiento para producir uranio apto para armas con el fin de fabricar una bomba nuclear, según los expertos.

La influencia regional de Teherán se ha visto debilitada por los ataques de Israel contra sus apoderados, desde Hamás en Gaza, Hezbolá en Líbano, los hutíes en Yemen y las milicias en Irak, así como por el derrocamiento del estrecho aliado de Irán, el dictador sirio Bashar al Assad.

Las sanciones occidentales han afectado a las cruciales exportaciones de petróleo iraníes y la economía se tambalea por una serie de crisis, como el hundimiento de la moneda, la inflación galopante y la escasez de energía y agua.

La respuesta inicial de los dirigentes iraníes fue discreta. No confirmaron si asistirían a la sexta ronda de conversaciones con Estados Unidos sobre su programa nuclear, prevista para el domingo en Omán.

"No pueden tomar represalias a través de nadie. Los israelíes están desmantelando el imperio iraní pieza a pieza, poco a poco... y ahora han empezado a sembrar la duda interna (sobre la invencibilidad) del régimen", dijo Sarkis Naoum, un experto regional. "Se trata de un golpe masivo". Los ataques israelíes contra instalaciones clave de Teherán y otras ciudades continuaron durante la noche del viernes. El Ministerio de Asuntos Exteriores iraní no respondió a las peticiones de comentarios. El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, se mostró desafiante a primera hora del viernes, afirmando que Israel había "desatado su mano perversa y sangrienta", y que sufriría "un amargo destino". LA OPCIÓN NUCLEAR Abdelaziz al-Sager, director del centro de estudios Gulf Research Center, afirmó que Irán se ha visto acorralado y con opciones limitadas. Una posibilidad sería ofrecer garantías —en privado— de que abandonará el enriquecimiento de uranio y desmantelará sus capacidades nucleares, ya que cualquier declaración pública de tal capitulación provocaría probablemente una feroz reacción interna. Otra opción podría consistir en volver a la guerra clandestina, como en los atentados de los años ochenta contra embajadas e instalaciones militares estadounidenses e israelíes. Una tercera opción, mucho más peligrosa, sería retirarse del Tratado de No Proliferación Nuclear y acelerar su programa de enriquecimiento de uranio. Una medida así, advirtió al-Sager, equivaldría a una declaración de guerra y provocaría casi con toda seguridad una enérgica respuesta internacional, no solo de Israel, sino también de Estados Unidos y otras potencias occidentales. Trump ha amenazado con una acción militar para asegurarse de que Irán no obtenga un arma atómica. Reiteró su posición el jueves, diciendo: "Irán debe abandonar por completo las esperanzas de obtener un arma nuclear". Irán está enriqueciendo actualmente uranio hasta el 60% de pureza, cerca del 90% aproximado que necesitaría para obtener armas nucleares. De acuerdo con el criterio del organismo de control nuclear de la ONU, con ese nivel de enriquecimiento podría fabricar nueve bombas nucleares. Los ataques de Israel durante la noche del viernes se dirigieron contra instalaciones nucleares, fábricas de misiles balísticos, mandos militares y científicos nucleares iraníes. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que era el comienzo de una operación prolongada para impedir que Teherán construya un arma atómica. Al menos 20 altos mandos murieron, según dos fuentes regionales. El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, general de división Mohammad Bagheri, el jefe de la Guardia Revolucionaria, Hossein Salami, y el jefe de la Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria, Amir Ali Hajizadeh, estaban entre ellos. "Es un gran ataque: grandes nombres, grandes líderes, grandes daños a la cúpula militar iraní y a sus misiles balísticos. "No tiene precedentes", dijo Hage Ali, de Carnegie. Sima Shine, ex analista jefe del Mossad y ahora investigador del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional (INSS) de Israel, dijo que Israel probablemente no podría acabar completamente con el proyecto nuclear iraní sin la ayuda de Estados Unidos. "Por lo tanto, si Estados Unidos no participa en la guerra, supongo que algunas partes del proyecto nuclear (de Irán) permanecerán", declaró a la prensa el viernes. ATAQUES DEL VIERNES SACUDIERON HASTA LA MÉDULA Los ataques del viernes no sólo han infligido daños estratégicos, sino que también han sacudido hasta la médula a los dirigentes iraníes, según un alto funcionario regional cercano a la clase dirigente iraní. El desafío se ha transformado en preocupación e incertidumbre en el seno de la élite dirigente y, a puerta cerrada, aumenta la ansiedad, no sólo por las amenazas externas, sino también por la erosión de su control del poder en el país, según el funcionario. "Ha cundido el pánico entre los dirigentes", declaró el alto funcionario regional. "Más allá de la amenaza de nuevos atentados, se cierne un temor más profundo: el malestar interno". Un exfuncionario iraní moderado dijo que el asesinato en 2020 del general Qassem Soleimani, comandante del brazo de ultramar de la Guardia Revolucionaria de Irán, por orden del presidente Donald Trump, inició la decadencia. Desde entonces, la República Islámica ha luchado por reafirmar su influencia en toda la región y nunca se ha recuperado del todo. "Este ataque podría ser el principio del fin", dijo. Si estallan las protestas y los dirigentes responden con represión, el tiro saldrá por la culata, dijo el ex funcionario, señalando que la ira pública lleva años latente, alimentada por las sanciones, la inflación y una implacable represión de la disidencia. En su discurso por vídeo poco después de que comenzaran los ataques, Netanyahu sugirió que le gustaría ver un cambio de régimen en Irán y envió un mensaje a los iraníes. "Nuestra lucha no es con ustedes, nuestra lucha es con la brutal dictadura que les ha oprimido durante 46 años. Creo que el día de su liberación está cerca", afirmó.

La esperanza de un cambio de régimen podría explicar por qué Israel persiguió a tantas figuras militares de alto rango, sumiendo a la seguridad iraní en un estado de confusión y caos.

"Estas personas eran muy importantes, tenían muchos conocimientos, llevaban muchos años en sus puestos y eran un componente muy importante de la estabilidad del régimen, concretamente de la estabilidad de la seguridad del régimen", declaró Shine.

Los medios de comunicación estatales iraníes informaron de que al menos dos científicos nucleares, Fereydoun Abbasi y Mohammad Mehdi Tehranchi, murieron en ataques israelíes en Teherán.

IMPERIO EN DECLIVE El representante más poderoso de Irán en la región, el grupo armado libanés Hezbolá, también se encuentra en una posición débil para responder.

En los días previos a los ataques contra Irán, fuentes de seguridad cercanas a Hezbolá dijeron a Reuters que el grupo no se uniría a ninguna acción de represalia por parte de Irán por temor a que tal respuesta pudiera desencadenar un nuevo ataque israelí contra Líbano.

La guerra de Israel del año pasado contra Hezbolá dejó al grupo muy debilitado, con su cúpula diezmada, miles de sus combatientes muertos y franjas de sus bastiones en el sur del Líbano y los suburbios de Beirut destruidas.

Una guerra directa entre Israel e Irán podría extenderse rápidamente a los Estados del Golfo cuyo espacio aéreo se encuentra entre los dos enemigos, y que albergan varias bases militares estadounidenses.

Las monarquías del Golfo aliadas de Washington emitieron directivas internas para evitar cualquier declaración provocadora tras los ataques que pudiera enfurecer a Irán, dijo a Reuters una fuente oficial del Golfo.

Los analistas dijeron que Trump podría aprovechar las consecuencias de los ataques israelíes para llevar a Irán de nuevo a la mesa de negociaciones nucleares, pero esta vez más aislado y con más probabilidades de ofrecer concesiones más profundas.

"Una cosa está clara: el imperio iraní está en declive", dijo el experto regional Naoum. "¿Aún pueden fijar los términos de su declive? No a través de términos militares. Sólo hay una forma de hacerlo: mediante negociaciones".

(Reportaje y redacción de Samia Nakhoul en Dubai; información adicional de Parisa Hafezi y Maha el Dahan en Dubai, y Laila Bassam y Maya Gebeily en Beirut; edición de David Clarke. Editado en español por Natalia Ramos)