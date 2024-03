Los ataques israelíes en ráfah hacen temer que comience el asalto

Por Nidal al-Mughrabi y Ahmed Zakot

27 mar (Reuters) - Israel bombardeó al menos tres viviendas en Ráfah durante la noche, suscitando el temor entre las más de un millón de personas que se refugian en el extremo sur de la Franja de Gaza de que pueda avecinarse un asalto terrestre con el que se amenaza desde hace tiempo.

Uno de los ataques aéreos mató a 11 miembros de una familia, informaron las autoridades sanitarias.

Mussa Dhaheer, que observaba desde abajo cómo los vecinos ayudaban a un trabajador de emergencias a bajar de un piso superior a una víctima en una bolsa negra para cadáveres, dijo que se había despertado con la explosión, besó a su aterrorizada hija y salió corriendo para ver la destrucción. Su padre, de 75 años, y su madre, de 62, estaban entre los muertos.

"No sé qué hacer. No sé qué decir. No le encuentro sentido a lo que ha pasado. Mis padres. Mi padre con sus amigos desplazados que vinieron de la ciudad de Gaza", dijo a Reuters.

"Estaban todos juntos, cuando de repente desaparecieron como el polvo".

En otro lugar bombardeado, Jamil Abu Houri dijo que la intensificación de los ataques aéreos era la forma que tenía Israel de mostrar su desdén por una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU de la semana pasada que exigía un alto el fuego inmediato. Teme a continuación un asalto terrestre a Ráfah, que Israel ha amenazado con llevar a cabo a pesar de las súplicas de su aliado más cercano, Washington, de que esto causaría demasiado daño a los civiles.

"Han aumentado los bombardeos, nos han amenazado con una incursión y dicen que han dado luz verde a la incursión en Ráfah. ¿Dónde está el Consejo de Seguridad?", dijo Abu Houri.

En la Cisjordania ocupada por Israel, donde se ha agravado el conflicto en paralelo a la guerra de Gaza, tres palestinos murieron y otros cuatro resultaron heridos por disparos israelíes durante una incursión en Yenín durante la noche, informó el miércoles el Ministerio de Sanidad palestino.

Al menos 32.000 palestinos han muerto en la ofensiva israelí contra Gaza, gobernada por Hamás, según el Ministerio de Sanidad, y se cree que hay miles de muertos más que no han sido recuperados bajo los escombros. La guerra comenzó después de que combatientes de Hamás asaltaron Israel el 7 de octubre, matando a 1.200 personas y secuestrando a 253 rehenes, según los recuentos israelíes.

Las fuerzas israelíes al norte de Ráfah mantuvieron los dos principales hospitales de Jan Yunis, Al-Amal y el Hospital Nasser, bajo un bloqueo impuesto a finales de la semana pasada. En el norte, seguían operando en el interior de Al Shifa, el mayor hospital del enclave, que asaltaron hace más de una semana.

Israel afirma que los hospitales han sido utilizados por combatientes de Hamás, lo que Hamás y el personal médico niegan. El Ejército israelí ha dicho que mató y capturó a cientos de combatientes en una batalla en Al Shifa. Hamás afirma que civiles y médicos fueron acorralados.

El Ministerio de Sanidad de Gaza dijo que los heridos y los pacientes estaban retenidos en el interior del departamento de recursos humanos, que no estaba equipado para prestarles asistencia sanitaria.

Los residentes que viven cerca afirman haber oído explosiones en Al Shifa y sus alrededores y columnas de humo que salían de los edificios del centro médico.

"Una zona de guerra, así es como se ve Al Shifa y sus alrededores", dijo Mohammad Jamal, de 25 años, que vive a 1 kilómetro de Al Shifa, a través de una aplicación de chat de teléfono móvil.

"Las explosiones no cesan, vemos columnas de humo que salen del interior, nadie se mueve ni siquiera en las calles que están a cientos de metros debido a los francotiradores israelíes en los tejados de los edificios", dijo. (Reporte de Nidal al-Mughrabi en El Cairo, Ahmed Zakot y Bassam Massoud en Rafah, Ali Sawafta en Ramala Redactado por Nidal al-Mughrabi Edición en español de Javier López de Lérida)