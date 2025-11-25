Los ataques israelíes han matado al menos a 127 civiles en Líbano desde el alto el fuego, según la ONU

GINEBRA, 25 nov (Reuters) -

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU dijo el martes que al menos 127 civiles han muerto en Líbano en ataques del ejército israelí desde el alto el fuego acordado hace casi un año y pidió una investigación y que se respete la tregua.

"Casi un año después de que se acordara el alto el fuego entre Líbano e Israel, seguimos siendo testigos de un aumento de los ataques del ejército israelí, que causan la muerte de civiles y la destrucción de bienes de carácter civil en Líbano, junto con amenazas alarmantes de una ofensiva más amplia e intensificada", dijo Thameen al-Kheetan, portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, en una rueda de prensa celebrada en Ginebra.

Dijo que la cifra incluía las muertes que había verificado basándose en su propia y estricta metodología, pero que el nivel real podría ser mayor. (Información de Emma Farge; edición de Madeline Chambers; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)