Los ataques israelíes matan a 21 personas en Gaza, dicen funcionarios sanitarias

Por Dawoud Abu Alkas, Nidal al-Mughrabi y Pesha Magid

GAZA/EL CAIRO/JERUSALÉN, 4 feb (Reuters) - Los bombardeos de tanques y ataques aéreos israelíes en Gaza mataron el miércoles a 21 palestinos, entre ellos seis niños, informaron fuentes sanitarias, en el último episodio de ⁠violencia que socava la tregua en el enclave.

Entre los fallecidos se ⁠encontraba un médico que acudió a ayudar a las víctimas de un ataque en la ciudad meridional de Jan Yunis y que murió en un segundo ataque en el mismo lugar, informaron fuentes sanitarias.

Otros ataques alcanzaron la ciudad de Gaza, en el norte, donde las autoridades sanitarias informaron de la muerte ⁠de un niño de ‌cinco meses. Los ataques ​se producen tres días después de que Israel reabrió el principal paso fronterizo de Gaza con Egipto, un paso importante en la tregua respaldada por Estados Unidos.

"Mientras dormíamos en ​nuestra casa, el tanque nos bombardeó y los proyectiles impactaron en nuestra casa, nuestros hijos fueron martirizados: mi hijo fue martirizado, el hijo y la hija de mi ‌hermano fueron martirizados (...) No tenemos nada que ver con nada, somos gente pacífica", dijo Abu Mohamed Habouch, hablando en ‌el funeral de su familia.

Las tiendas de campaña en Mawasi, una ​zona costera cerca de Jan Yunis abarrotada de habitantes de Gaza desplazados por el conflicto, quedaron destrozadas por los ataques. Casi toda la población de Gaza, más de dos millones de personas, se ha visto obligada a huir de sus hogares.

El Ejército israelí afirmó que había lanzado los ataques en respuesta al fuego abierto por militantes contra tropas israelíes que operaban cerca de la línea de armisticio con Hamás.

Dijo que un soldado israelí había resultado gravemente herido por el fuego de los militantes, lo que calificó de violación del acuerdo de alto el fuego.

Hamás dijo que la acción de Israel socavaba los esfuerzos por estabilizar el alto el fuego. En un comunicado, el grupo pidió "presión internacional inmediata para detener las violaciones".

REAPERTURA DE RÁFAH

A los pacientes palestinos que se preparaban para cruzar el recién abierto paso fronterizo de Ráfah hacia Egipto se les informó que Israel había ⁠pospuesto el paso de pacientes por la frontera. Unas horas más tarde, se les dijo que se prepararan de nuevo para cruzar la frontera.

La agencia israelí que controla el acceso a Gaza, COGAT, afirmó en un comunicado que ​el paso fronterizo de Ráfah permanecía abierto, pero que no había recibido los detalles de coordinación necesarios de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para facilitar el paso.

La OMS no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios de Reuters.

Una fuente de seguridad egipcia dijo a Reuters que se estaban realizando esfuerzos para reabrir el paso fronterizo y que Israel había alegado problemas de seguridad en la zona de Ráfah como motivo del cierre.

La reapertura del paso fronterizo era uno de los requisitos del alto el fuego de octubre, que establecía la primera fase del plan del presidente estadounidense Donald Trump para poner fin a los combates entre Israel y los militantes palestinos de Hamás.

Dieciséis pacientes de Gaza y 40 de sus acompañantes cruzaron a Egipto el martes, informaron médicos ⁠de Gaza a Reuters. Una fuente policial de Hamás dijo a Reuters que al menos 40 personas cruzaron de Egipto a Gaza a última hora del martes.

La violencia del miércoles eleva ​a 29 el número de palestinos muertos desde la reapertura de la frontera, según el recuento de los informes de las autoridades sanitarias de Gaza.

El sábado, antes de su reapertura, los ataques israelíes mataron a más de 30 palestinos en Gaza. El Ejército afirmó que lanzó esos ataques después de que varios hombres armados salieron de un túnel en una zona de Gaza bajo control israelí.

SEGUNDA FASE DEL ALTO EL FUEGO

En enero, Trump declaró el ‍inicio de la segunda fase del alto el fuego, en la que las partes negociarían el futuro gobierno y la reconstrucción del enclave devastado.

Cuestiones clave como la retirada de las fuerzas israelíes de más del 50% de Gaza que ocupan actualmente y el desarme de Hamás siguen sin resolverse, mientras que el frágil alto el fuego se ha visto marcado por actos de violencia casi diarios.

Desde el inicio del alto el fuego, los disparos israelíes han matado al menos a 530 personas, la mayoría de ellas civiles, según las autoridades sanitarias de Gaza. Los militantes palestinos han matado a cuatro soldados israelíes en el mismo periodo, según las ​autoridades israelíes.

La ofensiva de dos años de Israel en la Franja de Gaza mató a más de 71.000 palestinos, según las autoridades sanitarias de Gaza, desplazó a la mayor parte de su población y dejó gran parte de la franja en ruinas.

El ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 que desencadenó la guerra mató a unas 1.200 personas en Israel, según los recuentos israelíes. (Reporte de Nidal al-Mughrabi en El Cairo y Dawoud Abu Alkas en la ‍ciudad de Gaza. Reporte adicional de Tala Ramadan y Pesha Magid; redacción de Pesha Magid; edición de Rami Ayyub y Ros Russell; Editado en Español por Ricardo Figueroa)