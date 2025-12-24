Los ataques rusos a los puertos ucranianos provocan una caída de las exportaciones de alimentos

Por Pavel Polityuk

KIEV, 24 dic (Reuters) -

Las exportaciones ucranianas de alimentos ya se han visto perjudicadas por la intensificación de los ataques rusos a los puertos este mes, lo que podría provocar una caída significativa del comercio pese a los esfuerzos por desviar los envíos al ferrocarril, declaró el miércoles un sindicato de agricultores ucranianos.

Ucrania es uno de los mayores exportadores mundiales de trigo y maíz, y el número uno de aceite de girasol. El bloqueo ruso de facto al principio de esta guerra de casi cuatro años agravó la escasez mundial de alimentos.

La mayoría de las exportaciones ucranianas de alimentos se han reanudado desde 2023. Pero este mes se han recrudecido los ataques rusos casi diarios con drones y misiles contra los puertos de la región de Odesa, lo que ha reducido la capacidad de exportación.

Como resultado, el sindicato UAC dijo que algunos exportadores de trigo ya habían incumplido los contratos para entregar los envíos este mes. Según sus estimaciones, al menos uno de los tres principales puertos de exportación está inactivo o funciona al 20% de su capacidad.

Las rutas logísticas que conectan el resto de Ucrania con los puertos del Danubio también se han visto dañadas, según el sindicato. Los puertos fluviales habían ayudado a compensar la pérdida de los principales puertos marítimos desde principios de la guerra.

"Rusia está atacando nuestros puertos, reduciendo nuestro potencial de exportación (...) Sin aguas profundas ni fluviales, nuestras exportaciones disminuirán de forma significativa", afirmó UAC en un informe semanal.

"Algunos grandes comerciantes ya están empezando a clasificar las cuotas en las terminales ferroviarias, lo que significa que parte de nuestro grano puede ser enviado a la frontera", añadió.

Según UAC, hasta el 22 de diciembre sólo se habían exportado 375.000 toneladas de trigo, de 1.000.000 de toneladas contratadas para su envío durante todo el mes.

En cuanto al maíz, hasta la fecha se han enviado 1,5 millones de toneladas de los 2 millones contratados. En el caso del aceite de girasol, se han enviado 275.000 toneladas de las 410.000 contratadas, y no es probable que las exportaciones del mes completo superen las 350.000 toneladas.

"Algunos comerciantes han incumplido sus obligaciones (con el trigo), y algunos contratos se están reprogramando para enero debido a la insuficiente capacidad de los puertos", declaró la UAC.

En diciembre del año pasado, Ucrania exportó 800.000 toneladas de trigo, 2,6 millones de toneladas de maíz y 378.000 toneladas de aceite de girasol.

El Ministerio de Economía ucraniano declaró el lunes que las exportaciones totales de cereales habían descendido a 1,82 millones de toneladas en el periodo comprendido entre el 1 y el 22 de diciembre de este año, frente a los 2,88 millones de toneladas del periodo comprendido entre el 1 y el 27 de diciembre del año pasado, debido sobre todo a los menores envíos de maíz y trigo.

(Editado en español por Carlos Serrano)