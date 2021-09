Los auditores europeos critican que la UE no fomenta lo suficiente las inversiones sostenibles

El Tribunal de Cuentas Europeo ha advertido de que la Unión Europea "no contribuye de manera suficiente" a canalizar inversiones hacia actividades sostenibles, al tiempo que ha señalado que la actuación del bloque en este campo "no será plenamente eficaz" si no se acompaña de "medidas complementarias" para paliar los costes sociales y medioambientales de la transición ecológica.

En un informe publicado este lunes, los auditores señalan que el camino hacia la neutralidad climática de la UE "requerirá inversiones públicas y privadas significativas", por lo que llama al bloque a adoptar "medidas más sistemáticas" para conseguirlo.

En este sentido, el texto apunta que la Comisión Europea se ha centrado "con acierto" en aumentar la transparencia del mercado, pero también denuncia "la falta de medidas complementarias para hacer frente al coste social y medioambiental de las actividades no sostenibles".

"Las actividades no sostenibles son todavía demasiado rentables. La Comisión ha contribuido en gran medida a mostrar con transparencia esta falta de sostenibilidad, pero aún debe encontrarse una solución a este problema subyacente", ha asegurado Eva Lindström, miembro del Tribunal de Cuentas Europeo responsable del informe.

Así, los auditores europeos afirman que el Ejecutivo comunitario "debe aplicar criterios coherentes" para establecer la sostenibilidad de las inversiones que utilicen fondos europeos y "orientar mejor los esfuerzos encaminados a generar oportunidades de inversión sostenible".

Uno de los principales problemas, a juicio del Tribunal de Cuentas Europeo, es que "el mercado no tiene en cuenta los efectos sociales y negativos de las actividades no sostenibles", así como que "existe una falta general de transparencia sobre qué es sostenible".

Por eso, los auditores europeos enfatizan la importancia de completar el sistema común de clasificación de actividades sostenibles y recomiendan "otras medidas adicionales para garantizar que los precios de las emisiones de gases de efecto invernadero reflejen mejor sus costes medioambientales".

Por otro lado, el informe del Tribunal de Cuentas Europeo subraya que el presupuesto de la UE "no se ha atenido plenamente a las buenas prácticas en materia de finanzas sostenibles y carece de criterios coherentes y provistos de base científica para evitar un daño significativo al medio ambiente".

Este hecho "genera el riesgo de que se puedan aplicar criterios incongruentes o de rigor insuficiente para determinar la sostenibilidad medioambiental y social de las mismas actividades financiadas por distintos programas de la UE", entre ellos el fondo de recuperación.