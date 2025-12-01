Los aviones de Airbus vuelven a operar tras una alerta histórica por vulnerabilidad del software

Por Tim Hepher, Allison Lampert y David Shepardson

PARÍS, 1 dic (Reuters) - Las flotas de Airbus volvían a operar con normalidad después de que el fabricante europeo de aviones introdujera cambios bruscos en su software antes de lo previsto, mientras lidiaba con problemas de seguridad protagonizados durante mucho tiempo por su competidor Boeing.

Decenas de aerolíneas, desde Asia hasta Estados Unidos, dijeron que habían llevado a cabo una rápida actualización de software ordenada por Airbus y exigida por los reguladores mundiales, después de que saliera a la luz las erupciones solares en un reciente incidente en pleno vuelo de un A320 de JetBlue.

Pero algunas requieren un proceso más largo y la colombiana Avianca las reservas para fechas hasta el 8 de diciembre.

Fuentes familiarizadas con el asunto dijeron que la decisión sin precedentes de reparar aproximadamente la mitad de la flota de la familia A320, o 6.000 aviones, se tomó poco después de que surgiera a finales de la semana pasada la posible, aunque no probada, relación con una caída de altitud en el avión de JetBlue.

Tras mantener conversaciones con los organismos reguladores, Airbus emitió el viernes su alerta de 8 páginas a cientos de operadores, ordenando de hecho una inmovilización temporal al ordenar la reparación antes del siguiente vuelo.

"El problema nos golpeó sobre las 9:00 pm (hora de Yeda) y yo estaba de vuelta aquí sobre las 9:30. La verdad es que me sorprendió bastante lo rápido que lo solucionamos: siempre hay complejidades", dijo Steven Greenway, director general de la aerolínea de bajo coste saudí Flyadeal.

El aviso se considera la alerta más amplia de la historia de la compañía y suscitó una preocupación inmediata por la interrupción de los viajes, especialmente durante el ajetreado fin de semana de Acción de Gracias en Estados Unidos.

La amplia advertencia puso de manifiesto que Airbus no tiene pleno conocimiento en tiempo real de la versión de software utilizada, debido a los retrasos en los reportes, según fuentes del sector.

IMPACTO REVISADO A LA BAJA

Al principio, las compañías aéreas tuvieron dificultades para evaluar el impacto, ya que la alerta general no incluía los números de serie de los aviones afectados. Un pasajero de Finnair dijo que un vuelo se había retrasado en la pista para ser comprobado.

A lo largo de 24 horas, los ingenieros se centraron en aviones concretos.

Varias compañías aéreas revisaron a la baja las estimaciones sobre el número de aviones afectados y el tiempo necesario para las tareas, que Airbus cifró inicialmente en tres horas por avión.

"Ha bajado mucho", dijo una fuente del sector el domingo, refiriéndose al número total de aviones afectados.

Airbus no hizo más comentarios que el comunicado del viernes.

La solución consiste en volver a una versión anterior del software que controla el ángulo del morro. Se trata de cargar la versión anterior a través de un cable desde un dispositivo llamado cargador de datos, que se lleva en la cabina para evitar ciberataques.

Al menos una gran aerolínea sufrió retrasos porque carecía de suficientes cargadores de datos para manejar decenas de aviones en tan poco tiempo, según un ejecutivo que habló en privado.

JetBlue dijo a última hora del domingo que esperaba haber completado el trabajo para volver a poner en servicio 137 de los 150 aviones afectados el lunes y planea cancelar aproximadamente 20 vuelos para el lunes debido a este problema.

Sigue habiendo dudas sobre un subconjunto de aviones de la familia A320, generalmente más antiguos, que necesitarán un nuevo ordenador en lugar de un simple restablecimiento del software. El número de afectados se ha reducido por debajo de las estimaciones iniciales de 1.000, según fuentes del sector.

Ejecutivos de la industria dijeron que el furor del fin de semana puso de relieve los cambios en las reglas de juego de la industria desde la crisis del Boeing 737 MAX, en la que el fabricante de aviones estadounidense fue duramente criticado por su gestión de los accidentes mortales atribuidos a un error de diseño de software.

Es la primera vez que Airbus tiene que hacer frente a un problema de seguridad mundial de tal envergadura desde aquella crisis. El consejero delegado, Guillaume Faury, se disculpó públicamente en un cambio de tono deliberado en un sector acosado por las demandas judiciales y las relaciones públicas conservadoras. Boeing también se ha declarado más abierta.

"¿Está Airbus actuando pensando en la crisis del Boeing MAX? Por supuesto. Todas las empresas del sector de la aviación lo hacen", afirma Ronn Torossian, presidente de 5W Public Relations, con sede en Nueva York.

"Boeing pagó el precio de su reputación por la indecisión y la opacidad. Airbus quiere mostrar claramente (...) su voluntad de decir: 'podríamos haberlo hecho mejor'. Eso tiene eco entre los reguladores, los clientes y el público que vuela". (Reportaje de Tim Hepher, Allison Lampert y David Shepardson; Edición de Lincoln Feast.)